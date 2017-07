Citymapper ist eine beliebte und vielseitige Nahverkehrsapp für verschiedene europäische Städte. In Deutschland werden bisher Köln, Düsseldorf, Hamburg und Berlin unterstützt. Nun startet das Unternehmen in London seine erste eigene smarte Buslinie und will damit eine Lücke im bisherigen Nahverkehrsnetz schließen. Die Busse sollen mit smarter Technologie ausgestattet sein.

Bald fahren grüne Busse durch London. (Bild: Citymapper)

Die Busse werden an allen Sitzen USB-Ladestationen bekommen. (Bild: Citymapper) 1 /2

Citymapper versucht auf dem Markt der Apps für den Nahverkehr mit einem einfachen Design und sinnvollen Funktionen zu punkten. In der App lassen sich zum Beispiel das eigene Zuhause oder Büro als Favoriten einspeichern. Ein einfacher Klick und Sie werden dann von Ihrem aktuellen Standort ans Ziel navigiert. Dabei zeigt Citymapper aber nicht nur die Verbindung mit Bus und Bahn an, sondern auch alternativen wie Taxi, Fahrradrouten oder Carsharingangebote. Dem Nutzer bleibt also die Wahl, wie er sein Ziel erreichen möchte.

In London ist vor einigen Wochen ein weiteres Verkehrsmittel hinzugekommen. Citymapper startete versuchsweise eine eigene Ringlinie in der englischen Hauptstadt. Ziel sei es nicht, den etablierten Nahverkehrsunternehmen Konkurrenz zu machen, sondern das bestehende Angebot zu erweitern, aber gleichzeitig auch über die Zukunft von Bussen in Großstädten nachzudenken. Nach dem Abschluss des erfolgreichen ersten Testlaufs, gab Citymapper heute bekannt, eine erste vollwertige Buslinie starten zu wollen. Die „CM2-Night Rider“ sollen ab Ende August, Anfang September eine Lücke im bisherigen Verkehrsnetz schließen und Freitags und Samstags in den Abendstunden in East London einen Nachtbus anbieten.

Die neuen Busse werden mit einigen zusätzlichen Funktionen und Angeboten für die Kunden ausgestattet sein. Die Fahrzeuge zählen anonymisierten die Anzahl der Fahrgäste, geben ihren Standort an die Citymapper-App weiter, Displays im Bus informieren über den Streckenverlauf und die nächsten Haltestellen und jeder Sitz wird mit USB-Ladeanschlüssen versehen sein. Bezahlt wird mit kontaktlosen Kreditkarten oder Apple Pay und Android Pay. Ob in Zukunft weitere Routen oder andere Städte hinzukommen werden, ist noch nicht bekannt.