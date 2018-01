Einer der Punkte den sich viele Nutzer von Apple AirPods für eine nächste Generation wünschen, ist eine aktive Geräuschunterdrückung, um Musik frei von Umgebungsgeräuschen zu genießen. Wer nicht warten möchte, ob Apple eine solche Funktion demnächst einbaut, der kann ab Sommer zu den neuen TRACK+ In-Ear-Kopfhörer von Libratone greifen.

Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer wollen mit einstellbarer Geräuschunterdrückung überzeugen (Bild: Libratone)

Auch der dänischer Hersteller Libratone, bekannt durch seine Lautsprecher, ist auf der CES 2018 vertreten und zeigt seine neusten Entwicklungen. Eine davon sind die TRACK+. Die Kopfhörer sollen besonders bequem im Ohr sitzen, spritzwassergeschützt sein und sich nach dem Gebrauch in einer mitgelieferten Tasche verstauen lassen. Der Hersteller zielt mit den TRACK+ besonders auf aktive Menschen, die die Kopfhörer zum Beispiel beim Sport tragen wollen, denn neben einem guten Tragekomfort möchte Libratone auch mit geringem Gewicht überzeugen. Nicht nur für Sportler interessant ist allerdings die als CityMix II bezeichnete Geräuschunterdrückung, welche sich stufenweise anpassen lässt. Die Kopfhörer können also die Umgebungsgeräusch reduzieren und so den Musik- oder Podcastgenuss für den Nutzer erhöhen.

Libratone gibt für die TRACK+ den Sommer 2018 als Veröffentlichungstermin an. Die In-Ear-Kopfhörer, wahlweise in Stormy Black oder Cloudy White erhältlich, werden 199 Euro kosten. Wer auf die Geräuschunterdrückung verzichten kann, für den hält Libratone die abgespeckt Version Track (ohne Plus) für 149 Euro bereit. Beide Modelle werden direkt beim Hersteller oder über Amazon erhältlich sein.