Die Firma Anker stellt auf der CES 2018 gleich drei neue Geräte vor. Einen Smart-Home-Lautsprecher mit besonders gutem Klang und edlem Design, einen Mini-Projektor mit 360-Grad-Lautsprecher in Form einer Getränkedose und Alexa fürs Auto.

ZOLO Model Zero

Mit dem smarten Lautsprecher ZOLO Model Zero setzt Anker nicht nur auf guten Klang, sondern auch besonderes Design mit gebürstetem Aluminium und gewobenem Stoff. Mit dem edlen Aussehen müsste sich der Zero von ZOLO in keinerlei Hinsicht verstecken, findet der Anker-CEO Steven Yang. Der besonders klare Dolby-Audio-Klang und der integrierte Google Assistant sollen das Gerät abrunden. Weitere Informationen sollen in den nächsten Monaten veröffentlicht werden.

Nebula Capsule

Der Nebula Capsule ist ein DLP Projektor mit integriertem 360-Grad-Lautsprecher und Android 7.1. Das alles findet Platz in einem Aluminiumgehäuse, kaum größer als eine Getränkedose. Insgesamt können mit dem Gerät bis zu vier Stunden Video und 30 Stunden Musik wiedergegeben werden und das von Streaming-Diensten wie Netflix, YouTube und Spotify. Auch über Bluetooth und HDMI lassen sich Inhalte abspielen. Das Gerät ist bereits bei Amazon in Amerika für 349 US-Dollar erhältlich. Ein Preis und Termin für den Verkaufsstart in Deutschland steht noch nicht fest.

ROAV VIVA

Für knapp 50 US-Dollar bringt Anker mit dem ROAV VIVA den Sprachassistenten Alexa in fast jedes Auto. Einfach in den Zigarettenanzünder stecken und per Bluetooth 4.0 mit dem Smartphone verbinden. Die beiden Mikrofone mit Geräuschunterdrückung sollen die Sprachbefehle des Fahrers dann zuverlässig erkennen können. Über Alexa und die ständig wachsende Zahl an Skills für den Sprachassistenten sind dann zum Beispiel die Navigation auf Zuruf und das Abfragen aktueller Verkehrsmeldungen und Wetterberichte möglich. Auch Musik lässt sich über Alexa abspielen. Bisher ist das Gerät nur in den USA vorbestellbar, ein Verkaufsstart in Europa wird sicher demnächst folgen.