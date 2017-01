(Bild: CTA)

Wie in jedem Jahr blickt die ganze Technikwelt im Januar Richtung Las Vegas. Bis auf Apple sind dort alle großen Technologie- und Zubehör-Unternehmen versammelt und präsentieren Ihre neuesten Produkte. Vom smarten Zuhause bis zu banalen Smartphone-Hüllen ist dort nahezu alles vertreten. Besonders das Smart Home hat in den letzten Jahren viel Präsenz gezeigt. 2017 hat sich die anfängliche Euphorie gelegt und die Hersteller jagen den nächsten Trends hinter her — USB-C und Thunderbolt 3.

Das MacBook und das jüngst veröffentlichte MacBook Pro haben beide Standards vorangetrieben und bei vielen Kunden den Bedarf nach entsprechenden Zubehör geweckt. Kein Wunder also, dass viele Hersteller mit Produkten wie Docks, Adaptern oder externen Speichermedien für die neuen Schnittstellen punkten wollen. Daneben möchte gerade die alten Standards — zur Freude vieler Kunden — noch nicht sterben lassen und bringt diese über Umwege zurück.