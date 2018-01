​Amazon Prime Video: Highlights im Februar 2018. Neues Jahr, neues Glück. Prime Video gibt es mittlerweile für das Apple TV 4(K). Deshalb haben wir im Januar begonnen, die Highlights des Videostreaming-Angebots vorzustellen. Im Februar geht es weiter. Freuen Sie sich unter anderem auf Castle-Darstellerin Stana Katic in der Serie Absentia, die exklusiv von Amazon produziert wird. Außerdem Staffel 4 von Mozart in the Jungle und sie sehen die Staffeln 3 von Ash vs Evil Dead und UnREAL zuerst auf Amazon Prime Video.

Absentia (Bild: Amazon.com Inc. oder Partner)

Serien-Highlights im Februar 2018

Ganz neu sehen Sie ab dem 2. Februar die Serie Absentia in der ersten Staffel. Hauptdarstellerin ist Stana Katic, die sie aus der Krimi-Serie Castle kennen könnten. Katic spielt die Agentin Emily Byrne aus Boston, die für tot erklärt wurde. Sechs Jahre später taucht sie wieder auf, in einer Hütte im Wald und erinnert sich an nichts. Sie wird aber zur Hauptverdächtigen in einer Reihe schockierender Morde.

Stana Katic in Absentia (Bild: Amazon.com Inc. oder Partner)

Freuen Sie sich außerdem ab dem 16. Februar auf die vierte Staffel von Mozart in the Jungle. Ab dem 23. Februar beginnt zudem der zweite Teil der ersten Staffel von The Tick.

Im Februar sehen Sie außerdem vor allen anderen Streaming-Kunden die erste Staffel von The Bold Type – Der Weg nach oben (ab dem 9. Februar). Ash vs Evil Deal startet am 26. Februar in Staffel 3, genauso wie nur einen Tag später die Serie UnREAL.

Film-Highlights im Februar 2018

Zu den Film-Highlights bei Amazon Prime Video im Februar 2018 gehört unter anderem der Thriller The Equalizer mit Denzel Washington in der Hauptrolle (ab 2. Februar). Außerdem sehen Sie ab dem 3. Februar die Power Rangers Verfilmung aus dem Jahr 2017, sowie die Neuauflage von Ghost in the Shell aus dem gleichen Jahr.

Die Action-Komödie Central Intelligence aus 2016 mit Dwayne „The Rock“ Johnson und Kevin Hart in den Hauptrollen ist ab dem 27. Februar verfügbar. Freuen Sie sich noch einmal auf Denzel Washington in dem Drama Fences (zu sehen ab dem 3. Februar). Mark Wahlberg können Sie im Thriller Boston (2017) ab dem 23. Februar. Mögen Sie es lieber Deutsch? Bullyparade – Der Film kommt am 17. Februar zum Streaming-Anbieter.

Diese und viele weitere Highlights gibt es ab Februar 2018 auf Amazon Prime Video.