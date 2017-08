Nachdem der Starttermin zunächst verschoben werden musste, erscheint mit Carpool Karaoke nächste Woche nun endlich Apples erste eigene Serie. Produziert und teilweise moderiert wird sie vom britischen Schauspieler und Moderator James Corden und weiteren Stars. Apple veröffentlicht heute einen neuen Trailer mit vielen Gästen, der ab 08. August startenden Serie.

Der Trailer verspricht durchaus auch explosive Inhalte. (Bild: Apple - Screenshot Mac Life)

Das Konzept von Carpool Karaoke ist relativ simpel. James Corden, der britische Schauspieler und Moderator der „Late Late Show“ auf CBS, bildet auf dem Weg ins Büro eine Fahrgemeinschaft. Dabei steigt aber nicht irgendjemand zu Corden ins Auto sondern Stars, häufig Musiker, geben sich die Autoklinke in die Hand. Neben Interviewpassagen machen gemeinsame Autoradio-Karaokeeinlagen den Hauptteil der fünfzehnminütigen Videos aus.

Im letzten Sommer wurde bekannt, dass Apple sich für seinen hauseigenen Musik-Streaming-Dienst die Rechte an der Show gesichert hatte und eine eigene Staffel produzieren möchte. Anders als die Originalsendung wird „Carpool Karaoke: The Series“ für AppleMusik auf 30 Minuten pro Episode ausgedehnt und neben James Corden auch andere Stars das Steuer übernehmen. Darüber hinaus wird nicht mehr nur noch im Auto gedreht, sondern auch an anderen Orten und in anderen Fahrzeugen. Die Veröffentlichung der ersten Episoden war für April geplant, ist aber auf August verschoben worden.

Start nächste Woche

Apple will mit Shows wie Carpool Karaoke sein Streaming-Angebot ausbauen um zu Konkurrenten wie dem Marktführer Spotify oder dem Seriendienst Netflix aufzuschließen. Am 08. August ist es nun endlich soweit, die Serie wird für alle Abonnenten von Apple Music verfügbar sein. Um die Vorfreude noch etwas zu erhöhen, veröffentlichte Apple gestern einen neuen Trailer mit vielen Stars und gibt einen kurzen Einblick in die Serie.