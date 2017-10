Apple CarPlay und Android Auto sind für manche Nutzer kaufentscheidend. Sie planen den Autokauf? Dann gehören Sie vielleicht zu denjenigen Nutzern, die in jedem Fall ein Car-Stereo-System im Fahrzeug integriert haben möchten, dass CarPlay unterstützt. Eine neuerliche Umfrage legt nahe, dass sogar rund ein Drittel der Interessenten ein Auto ohne entsprechende Technologie nicht mehr kaufen würden. Die Marktforscher von Strategy Analytics haben dazu die Situation in den USA, Europa und China unter die Lupe genommen.

CarPlay (Bild: Apple)

Zukünftige Autokäufer wurden im von Strategy Analytics dazu befragt, wie wichtig ihnen, wie wichtig Ihnen ein System wie CarPlay beim Autokauf sei. Dazu wurden 1.503 Personen in den USA, weitere 1.607 Personen in Europa und 2003 Leute in China befragt.

CarPlay und andere beim Kauf entscheidend

Tatsächlich gibt es eine große Zahl der Nutzer, die Android Auto, CarPlay oder Baidu CarLife unbedingt in ihrem neuen Auto haben möchten. 30 Prozent der befragten US-Amerikaner wollen Android Auto unbedingt haben, 54 Prozent zeigen Interesse. 16 Prozent sind nicht interessiert. Immerhin 23 Prozent der befragten US-Amerikaner wollen Apples CarPlay unbedingt, 56 Prozent sind daran interessiert und nur 21 Prozent haben daran kein Interesse.

In Europa benötigen laut Strategy Analytics 25 Prozent der Nutzer unbedingt Android Auto. 59 Prozent der Befragten sind daran interessiert. Nur 16 Prozent sind nicht daran interessiert. 29 Prozent der befragten Europäer wollen CarPlay unbedingt in ihrem neuen Auto, 56 Prozent sind immerhin interessiert. Nur 15 Prozent zeigen kein Interesse an CarPlay.

In China ist für 28 Prozent der Befragten Baidus CarLife ein Muss, 61 Prozent zeigen sich daran interessiert. 11 Prozent sind indes nicht interessiert. CarPlay wird in China offenbar noch mehr nachfragt. Es ist für 36 Prozent der Befragten dort ein Muss beim nächsten Autokauf, weitere 56 Prozent sind daran interessiert und lediglich acht Prozent zeigen daran kein Interesse.