Wenn Sie auf der Suche nach einem kompakten Bluetooth-Lautsprecher sind, dann schauen Sie sich den JBL Go an. In der extravaganten Farbe Rot gibt es ihn derzeit im Sonderangebot bei Media Markt. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

JBL Go in Rot (Bild: JBL)

Sie zahlen derzeit nur 19 Euro für den JBL Go in Rot bei Media Markt. Versandkosten fallen nicht an. Der Vergleichspreis liegt bei knapp 25 Euro. Dafür bekommen Sie einen Bluetooth-Lautsprecher, den Sie ins Strandbad oder zum Camping mitnehmen können. Er versteht sich mit Ihren iOS- oder Android-Geräten und zur Not können Sie Geräte auch per 3,5-mm-Klinkenstecker anschließen.

Interessant ist das Gerät vor allem wegen seiner Kompaktheit. Es misst nur 8,27 cm in der Breite, 6,83 cm in der Höhe und ist nur etwas mehr als 3 cm tief. Es wiegt 130 Gramm und passt zur Not auch in den Rucksack oder ins Handgepäck. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein Mikro-USB-Ladekabel. Die Leistung des Lautsprechers liegt bei drei Watt. Mit einer Batterieladung soll er fünf Stunden lang aushalten können.

