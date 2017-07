Manche von Ihnen kennen die Lifestyle-Marke Ultimate Ears von Logitech. Darunter werden qualitativ hochwertige Audio-Produkte, in erster Linie Lautsprecher, angeboten, die prima für den Outdoor-Einsatz geeignet sind. Freuen Sie sich, dass nur heute am Prime Day die Produkte wie BOOM oder MEGABOOM und andere mehr stark reduziert sind.

Mit dem Ultimate Ears Megaboom gibt es auf die Ohren (Bild: Ultimate Ears)

Das Schöne an BOOM, MEGABOOM oder Roll ist, dass die Produkte wasserfest und stoßfest sind. Nehmen Sie sie mit an den Baggersee oder den Strand und lassen Sie sich beschallen. Nur heute am Prime Day sind viele der Produkte in unterschiedlichen Farbkombinationen stark reduziert. Sie profitieren von den Angeboten allerdings nur, wenn Sie Prime-Kunde sind. Das allerdings hält noch viel mehr Annehmlichkeiten für Sie bereit.

Bluetooth-Lautsprecher am Prime Day günstiger

Sie bekommen die aktuelle zweite Generation des BOOM Bluetooth-Lautsprechers, der ein bisschen ausschaut wie ein übergroßes Federmäppchen aus Schulzeiten zum Preis von 89 Euro (zuvor 199 Euro). Bei Amazon zahlen Sie heute für „viele“ (aber nicht alle) Farbvarianten immer den gleichen Preis. In anderen Onlineshops müssen Sie indes je nach Farbvariante zwischen 110 und 140 Euro auf den Tisch legen.

Zum Deal: UE BOOM 2 am Prime Day günstiger kaufen.

Doch auch den MEGABOOM bekommen Sie heute in einigen Farben stark reduziert angeboten. Er kostet Sie als Prime-Kunde nur 139 Euro. Der Preisvergleich liegt je nach Farbvariante zwischen 165 und 250 Euro.

Zum Deal: UE MEGABOOM am Prime Day günstiger kaufen.

Produkthinweis Ultimate Ears MEGABOOM Bluetooth und Kabellose Lautsprecher (Wasserdicht und Stoßfest) black magenta Preis: 189,90 €

Sie wollen dann doch lieber ein bunte Pille durch die Gegend tragen? Die Roll 2 ist ebenfalls wetterfest und bietet einen Trage-Riemen. Im Lieferumfang enthalten ist übrigens auch ein „Floatie“. Letzteres ist ein aufblasbarer Behälter, der den Lautsprecher neben Ihnen im Schwimmbecken treiben lässt. Sie zahlen heute nur 54,90 Euro. Im Preisvergleich kostet das Produkt sonst deutlich über 65 Euro ohne Versandkosten.

Zum Deal: UE Roll 2 am Prime Day günstiger kaufen.

Produkthinweis Ultimate Ears Roll 2 Bluetooth Lautsprecher (Tragbar mit Floatie, Wasserdicht und Stoßfest) Violett, Wasserblau, Gelb Preis: 69,90 €

Hinweis: Denken Sie daran, nur als Prime-Kunde bekommen Sie die Prime-Day-Angebote