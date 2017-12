Gerüchte um die Möglichkeit der Blutzuckermessung mit der Apple Watch erhalten nun einen Dämpfer. Einem Bericht der New York Times zufolge sei die Forschung Apples noch nicht so weit fortgeschritten, dass man in den kommenden Jahren ein serienreifes Produkt am Markt erwarten könne. Diese Information stammt von zwei anonymen Tippgebern der Zeitung.

Apple Watch (Bild: CC0)

Die Tippgeber werden von der New York Times beschrieben als Personen, die mit den Plänen Apples vertraut seien. Der aktuelle Bericht der Zeitung stützt Gerüchte, die seit einer Weile herumgeistern. Apple arbeitet vermutlich wirklich an der Möglichkeit, nicht-invasiv mit der Smartwatch den Blutzuckerwert des Trägers oder der Trägerin zu messen.

Technologie braucht noch Jahre

Industrieexperten sind es, die die Hoffnungen auf eine baldige Veröffentlichung einer solchen Lösung für die Apple Watch bremsen. Ein kontinuierliches, non-invasives Blutzuckermessen würde noch Jahre brauchen, um auf den Massenmarkt zu kommen. Trotzdem würde Apple den medizinischen Nutzen der Smartwatch auch in der Zwischenzeit weiter ausbauen.

Tim Cook testet Blutzuckermessgeräte

Vor Monaten hatte die Redaktion des Wirtschaftssenders CNBC berichtet, Apple würde eine entsprechende Technologie versuchen für die Apple Watch gangbar zu machen. Kurz darauf folgten Berichte über Tim Cook, der Blutzuckermessgeräte auf dem Apple Campus ausprobiert haben sollte. Der Chef des iPhone-Herstellers hat dies dann bestätigt.

Apple Watch auch mit EKG

Deutlich schneller am Markt könnte eine Funktion der Apple Watch sein, die zum Auslesen von EKG-Werten taugt. Bloomberg veröffentlichte erst vor kurzem einen Bericht zur Zukunft der Apple-Smartwatch. Ein integriertes EKG-Lesegerät würde die Schnittstelle zu Hardware von Drittherstellern darstellen. Ähnlich arbeitet Apple schon jetzt mit Anbietern von Fitnessgeräten zusammen.

Schon jetzt gibt es ein Armband für die Apple Watch mit integriertem Messgerät für ein Elektrokardiogramm. In den USA hat dieses Watch-Zubehör sogar den Prüfstempel der Gesundheitsbehörde erhalten.