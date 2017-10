Sie suchen ein Geschenk oder wollen sich selbst beschenken? Wie wäre es mit dem JBL Flip 3 Bluetooth-Lautsprecher in Schwarz? Dieser ist derzeit auf eBay reduziert. Versandkosten fallen bei dem Angebot von Price Guard nicht an. Sie zahlen für das Gerät derzeit nur 79,90 Euro. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Der Lautsprecher bietet einen Micro-USB- und einen AUX-In-Anschluss. Sie können ihn wahlweise an der Steckdose oder über den integrierten Akku betreiben. Dieser hält bis zu 10 Stunden lang. Komplett aufgeladen wird er in 3,5 Stunden. Die Gesamtleistung des JBL Flip 3 beträgt 16 Watt. Das Produkt ist für den Outdoor-Einsatz geeignet, da es zu einem gewissen Grad wasserfest ist. Es bietet eine Freisprechfunktion an und wiegt 450 Gramm.

JBL Flip 3 Black Edition (Bild: JBL)

Zum Deal: JBL Flip 3 Black Edition auf eBay reduziert.