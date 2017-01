Sie bekommen derzeit bei Notebooksbilliger den Bluetooth-Lautsprecher Marshall Acton in Schwarz deutlich reduziert angeboten, allerdings nur solange der Vorrat reicht.

Marshall Acton in Schwarz (Bild: Marshall)

Der Acton sieht aus wie ein Röhren-Radio aus den 1960er-Jahren. Gerade dieser Retro-Chic macht den Bluetooth-Lautsprecher Acton von Marshall bei Fans so beliebt. Darüber hinaus aber außerdem seine Soundqualität. Sie können auf dem Gerät kabellos Songs mit dem aptX-Codec übertragen, dem nachgesagt wird, gegenüber anderen eine ausgewogenere Balance zu haben.

Zum Deal: Marshall Acton in Schwarz reduziert .

Sie können das Gerät auch per 3,5 mm Klinke ansteuern. Der Acton bietet einen Kombination aus zwei Hochtönern mit je 8 Watt Leistung und einem Woofer mit 25 Watt Leistung.

In jedem Fall erhalten Sie den Marshall Acton in Schwarz für 129,99 Euro, zuzüglich Versandkosten. Die UVP des Herstellers liegt bei 250 Euro. Doch auch der Preisvergleich sieht das Angebot bei Notebooksbilliger vorn. Die nächstbeste Offerte liegt bei knapp 150 Euro. Das Angebot gilt nur so lange der Vorrat reicht, endet aber spätestens zum 15. Januar. Da der Acton ein beliebtes Produkt ist, sollten Sie aber nicht damit rechnen, dass er dann noch zu haben sein wird.