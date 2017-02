Bei Amazon bekommen Sie derzeit den Bluetooth-Lautsprecher Bose SoundLink Mini II in der Farbkombination Carbon/Schwarz im Preis reduziert. Das Gerät wird aktuell so günstig angeboten wie im letzten halben Jahr nicht, schenkt man den Daten der Preisentwicklung in Preissuchmaschinen glauben.

Bose SoundLink Mini II (Bild: Bose)

Aktuell zahlen Sie lediglich 165,41 Euro für den Bose SoundLink Mini II. Der Bluetooth-Lautsprecher bietet laut Anbieter eine Verbindung im Umkreis von bis zu neun Metern an. Lassen Sie sich von der Optik nicht täuschen, denn das Gerät passt durchaus in eine Handtasche und ist sehr mobil. Aufladen können Sie es über eine Ladeschale, die per Micro-USB-Kabel angeschlossen wird. Zusätzlich zur BT-Verbindung können Sie ein Gerät über die 3,5-mm-Klinke verbinden.

Das Gerät soll mit einer Akkuladung rund 10 Stunden ohne Steckdose auskommen. Der Lautsprecher ohne Ladeschale misst 5,1 x 18 x 5,8 cm und wiegt 670 Gramm. Im Lieferumfang sind neben diesem auch die Ladeschale, das Ladegerät und ein ein Meter langes Kabel enthalten.