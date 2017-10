Die Grillsaison geht in die Verlängerung. Die Temperaturen draußen sind erstaunlich mild. Entsprechend wird bei einigen das Grillzubehör ausgepackt. Vielleicht gehört ja demnächst das GrillEye Bluetooth-Grillthermometer bei Ihnen dazu. Das bekommen Sie derzeit bei Comtech im Rahmen der wöchentlichen Comweek-Angebote günstiger. Es bietet neben der auffallenden roten Farbe zwei Temperaturfühler. Per iPhone-App können Sie sich über die Temperatur auf dem Laufenden halten und so den perfekten Garpunkt für Ihr Steak erreichen. Das Produkt kostet aktullen nur 59,90 Euro inklusive Versandkosten. Das Angebot ist allerdings in der Stückzahl limitiert. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren noch knapp 90 Geräte verfügbar.

GrillEye Bluetooth-Grillthermometer (Bild: GrillEye)

