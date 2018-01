Das Online-Rollenspiel World of Warcraft erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Für den Sommer kündigte Blizzard nun die nächste Erweiterung an. Seit heute nun lässt sich Battle for Azeroth nun vorbestellen. Spieler können so schon jetzt über Quests vier der neuen verbündeten Völker rekrutieren.

Im Sommer soll die Erweiterung erscheinen (Bild: Blizzard)

World of Warcraft: Battle for Azeroth ist schon die siebte Erweiterung des beliebten Online-Rollenspiels. Während die Veröffentlichung erst im Sommer stattfinden soll, können Spieler schon jetzt die Erweiterung in einer Standard- oder Digital-Deluxe-Edition vorbestellen. Die Deluxe-Version erhält zusätzlich zur der Erweiterung einige Reittiere und einige Extras für weitere Blizzard-Spiele. Unter anderem für Hearthstone, StarCraft II und Overwatch.

Die beiden Versionen der Erweiterung lassen sich ab sofort für 44,99 Euro, bzw. 59,99 Euro im Blizzard-Shop vorbestellen. Einen genauen Termin für die Veröffentlichung gibt es noch nicht. Blizzard nennt lediglich am oder vor dem 21. September 2018 als Deadline.