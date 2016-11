01.11.2016 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Den Oktober-Termin hat Apple gerissen, aber angeblich sollen die AirPods jetzt nicht einmal mehr in diesem Jahr auf den Markt kommen. Damit verpasst Apple mit den drahtlose Ohrhörern das wichtige Weihnachtsgeschäft.



01.11.2016 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

AirPods sind nur in Weiß erhältlich (Bild: Apple)

Apples drahtlosen Ohrhörer AirPods waren bis vor Kurzem für den Oktober 2016 angekündigt, doch daraus wurde nichts. Nach einem früheren Bericht von TechCrunch hatte Apple auf Nachfrage mitgeteilt, dass die Ohrhörer noch etwas Zeit bräuchten. Allerdings nannte der Hersteller keinen neuen Erscheinungstermin oder gar einen Grund für die Verzögerung. Auf der Website steht aktuell nur „derzeit nicht verfügbar“.

Nach dem Bericht des chinesischen Wirtschaftsmagazins Economic Daily News wird Apple die Kopfhörer frühestens im Januar 2017 ausliefern können. Der Hersteller Inventec soll die AirPods bauen und hat eine deutliche Wachstumsprognose für das kommende Jahr angekündigt. Auch der neue Bericht nennt keine Gründe für die Verzögerung.

Apple hatte die drahtlosen Kopfhörer im September 2016 parallel zum iPhone 7 angekündigt. Die AirPods lehnen sich an das Design der aktuellen In-Ears von Apple an und sollen rund 180 Euro kosten. Die Musikwiedergabe wird erst aktiviert, wenn die AirPods ins Ohr gesteckt werden. Das soll etwas Strom sparen. Die Wiedergabe wird über Siri gesteuert. Die AirPods fungieren auch als Headset und sind zu diesem Zweck mit einem Mikrofon ausgerüstet. Die Kopfhörer bieten eine Laufzeit von fünf Stunden und müssen dann in ihrer Transportbox wieder aufgeladen werden. Der Akku in der Box soll für etwa fünf Ladevorgänge reichen. Innerhalb von 15 Minuten kann wieder genügend Strom für einen dreistündigen Betrieb nachgeladen werden.

Lesetipp

Verblüffend: AirPods in den USA gefragter als Apple Watch

Einer neuen Umfrage zufolge ist das Interesse an Apples neuen drahtlosen Kopfhörern, den AirPods, gar nicht so gering. Es sollen sogar mehr... mehr

Es werden aber auch andere kabellose In-Ears angeboten, wie etwa die Bragi The Dash, die ursprünglich über Kickstarter finanziert wurden.