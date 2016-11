25.11.2016 - 12:20 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Bei den Kollegen von Cyberport gibt es dieses Wochenende allerlei Produkte, die im Preis gesenkt sind. Es handelt sich dabei um iPhones, Macs, iPads, das Apple TV der 4. Generation, die Apple Watch und noch vieles andere mehr. Auch Produkte, die nicht von Apple sind, werden angeboten. Das Angebot läuft noch bis Montag, den 28.11.



Cyberport startet heute am Black Friday mit dem Black Weekend. Noch bis Montag sind ausgewählte Produkte im Preis gesenkt. Der Rotstift wurde dabei quer durch das Sortiment angesetzt, was natürlich auch Produkte von Apple einschließt. Die interessantesten aus der Kategorie möchten wir Ihnen kurz vorstellen.

Black Friday-Angebote bei Cyberport

Das iPhone 7 ist gerade frisch auf dem Markt und wird im Zuge des Black Friday diekt mal im Preis gesenkt. Zahlt man bei Apple für das mittelgroße Modell mit 128 GB 869 Euro, so sind es bei Cyberport dieses Wochenende nur 777 Euro.

Wenn auch 32 GB reichen würden, dann kann der Händler damit ebenfalls dienen. Zu einem Preis von 679 Euro ist das kleinste Modell zu haben. Apple möchte dafür 759 Euro sehen, die Ersparnis liegt also bei genau 80 Euro.

Das iPad Pro in 12,9 Zoll geht bei Apple bei 899 Euro los. Das Tablet kommt mit 4 GB RAM und ist das erste im Bunde, das dem Laptop Konkurrenz machen soll. Dafür sorgt das „Pro-Zubehör” in Form von Apple Pencil und Smart Keyboard. Bei Cyberport ist das XXL-Tablet mit der Akkulaufzeit von 10 Stunden momentan für 749 Euro zu bekommen.

Passend dazu wird auch der Apple Pencil angeboten. Er richtet sich an Kreative, die auf dem iPad Pro (unabhängig von der Bildschirmgröße) zeichnen möchten. Diverse Apps, unter anderem Microsoft Office, können mit dem Stift umgehen. Er wird für 89,90 Euro angeboten.

„Die große zum Preis der kleinen” – das könnte das Motto der Apple Watch Series 1 sein. Sie ist vom Gehäuse und von den Eigenschaften her so gut wie gleich mit der ersten Generation, kommt aber mit dem deutlich schnelleren Prozessor der Series 2. Bei Cyberport kostet das Spacegraue Modell mit Sportarmband in 42 Millimeter über das Wochenende 319 Euro.

Das neue MacBook Pro ist dünner, leichter, schneller. Wenn man auf die Touch Bar verzichten kann, ist sogar die SSD ein Steckmodul. Das Einsteigermodell der neuen Generation in 13 Zoll ohne Touch Bar mit dem i5-Chip und 2,0 GHz sowie 8 GB RAM und 256 GB Flash-Speicher gibt es bei Cyberport für 1499 Euro (Apple: 1699 Euro).

Aus einem Fernseher einen Smart-TV machen mit App-Unterstützung? Das leistet das Apple TV der vierten Generation. Erstmals können auf die Set-Top-Box dank tvOS Apps aufgespielt und somit der Funktionsumfang erweitert werden. Bei Cyberport kostet die 32-GB-Version 145,90 Euro.

Auch wenn es bereits die Beats Powerbeats 3 gibt, so handelt es sich beim Vorgänger keineswegs um schlechte Kopfhörer. Kabellos sind sie auch schon und halten laut Hersteller bis zu 6 Stunden durch, bevor sie wieder aufgeladen werden müssen. Cyberport will über das Wochenende nur 99,90 Euro dafür haben.

Alle am Black Weekend teilnehmenden Angebote gelten bis zum 28. November 23:59 Uhr oder solange der Vorrat reicht, je nachdem, was eher eintritt.