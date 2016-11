25.11.2016 - 15:20 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Best of Electronics! Euronics hat eine große Auswahl seiner Produktpalette anlässlich des heute stattfindenden Black Friday im Preis gesenkt. Die Angebote gelten aber nur heute und nur online. Für Apple-Fans könnte das iPhone SE und das iPad Pro 12,9 Zoll interessant sein. Wer noch etwas um die mögliche Einstellung der AirPort-Router trauert, für den ist zudem eine Fritz!Box im Angebot.



(Bild: ninetofive via mockDrop)

Eigentlich ist Euronics als Geschäft bekannt, das diverse Filialen unterhält, man kann aber auch online bestellen. Anlässlich des Black Fridays muss man das sogar, denn in den Geschäften sind die Angebote nicht verfügbar. Es wurde eine große Auswahl im Preis gesenkt und was im Apple-Ökosystem besonders spannend ist, zeigen wir hier auf.

Black Friday bei Euronics

Das iPad Pro in 12,9 Zoll wurde im letzten Jahr vorgestellt und soll durch seinen großen Bildschirm einen Mehrwert bieten. Tatsächlich ist der Bildschirm beinahe so groß wie der eines MacBook Pro, aber die darunterliegende Plattform ist weiterhin iOS. Das Tablet soll sich besonders gut für produktive oder kreative Arbeit eignen. Apple geht sogar soweit, es als Ersatz für einen Laptop zu bezeichnen. Die Ausgabe in Gold mit WLAN und Mobilfunk sowie 128 GB Speicherplatz wird derzeit für 899 Euro angeboten statt der 1159, die Apple aufruft.

Zum Deal: iPad Pro 12,9 Zoll WLAN+Cellular 128 GB für 899 Euro

Von einem Extrem zum anderen: Nicht das größte, aber dafür das kleinste iOS-Gerät, das Apple noch anbietet, ist das iPhone SE. Im Gehäuse des iPhone 5s haben die meisten Komponenten des iPhone 6s hineingepasst. Apple bietet das Smartphone für Einsteiger an, oder Nutzer, die einfach keinen größeren Bildschirm wünschen. Normalerweise liegt der Preis bei mindestens 479 Euro. Euronics bietet es heute für 419 Euro an.

Zum Deal: iPhone SE 16 GB für 419 Euro

Wir haben bereits über das mögliche Aus der Apple-Router berichtet. Wer nun einen würdigen Nachfolger sucht, kann einmal bei AVM vorbeischauen. Die Fritz!Box gilt als eierlegende Wollmilchsau unter den Routern, weil sie so gut wie alle Funktionen in sich vereint, die man sich wünschen könnte. Euronics bietet die Fritz!Box 7430 zu einem Preis von 89 Euro an.

Zum Deal: Fritz!Box 7430 für 89 Euro