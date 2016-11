25.11.2016 - 09:30 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Gestern war Thanksgiving und das bedeutet, dass heute Black Friday ist. In den USA wird damit traditionell das Weihnachtsgeschäft eingeläutet. Wir haben uns deshalb bei Amazon umgeschaut, um die besten Angebote herauszufinden. Mit dabei heute: Eine SSD, ein Staubsaugroboter und allerhand Zubehör für sonstige Apple-Produkte. Wie mmer gibt es Angebote des Tages und Blitzangebote, wobei letztere nach Kontingent und Zeit begrenzt sind.



Das erste Angebot des Tages ist eine SSD. Die Crucial MX300 bietet eine Größe von 750 GB und wird per SATA angeschlossen. Sie ist interessant, wenn man seinem schon etwas betagteren MacBook (Pro) neues Leben einhauchen will. SSDs sind deutlich schneller als rotierende Festplatten, was sich auf die allgemeine Arbeitsgeschwindigkeit auswirkt. Der Preis dafür beträgt 129 Euro statt den normalen 202,79 Euro.

Produkthinweis Crucial MX300 750GB Interne Festplatte SATA (7mm (mit 9,5mm-Adapter), 2,5 Zoll) silver Preis: 129,00 €

Staubsaugen ist eine notwendige, aber potenziell nervige Aufgabe im Haushalt. Wer sich dem entziehen will, kann einen Blick auf einen Staubsaugroboter werfen. Heute ist noch den ganzen Tag über der iRobot Roomba 871 im Angebot, der mit einer Fernbedienung kommt und 489 Euro (statt 699 Euro) kostet. Man kann ihn so programmieren, dass er zu bestimmten Uhrzeiten saugt. Dank seines AeroForce Filters erfasst er laut Hersteller 99% aller Allergene, Pollen und Partikel.

Amazon Blitzangebote am Black Friday

Das SanDisk Extreme Pro ist ein USB-Laufwerk mit einer Speicherkapazität von 128 GB. Im Gegensatz zu normalen USB-Sticks handelt es sich hierbei um eine SSD, die mit entsprechend hohen Geschwindigkeiten glänzen kann. Laut Hersteller sind bis zu 260 MB/s drin.

Produkthinweis SanDisk Extreme Pro USB-Flash-Laufwerk 128GB USB 3.0 bis zu 260 MB/Sek Preis: 74,99 €

Mit dem TomTom High Speed USB-Multiladegerät ist es möglich, im Auto ein USB-Netzteil mit zwei Anschlüssen nachzurüsten und dabei trotzdem nicht auf einen Zigarettenanzünder verzichten zu müssen. Aus den USB-Anschlüssen kommen bis zu 2,1 Ampere Stromstärke, was laut Hersteller speziell für iPad, iPod und iPhone konzipert wurde.

Leder, das will jeder! Für die Apple Watch gibt es allein von Apple unzählige Armbänder. Im Angebot ist eines von Jisoncase. Es ist aus Leder und kommt in Braun. Der Look wurde dabei bewusst klassisch gewählt. Es passt für die Apple Watch in 42 Millimeter.

Produkthinweis Jisoncase KLASSISCH Apple Watch 42 mm ECHTLEDER Armband (4-teilige) Speziellstyle in braun JS-AW4-12A20 Preis: 59,90 €

Ab 12:45 Uhr ist mit dem TP-Link Archer MR200 ein Router für LTE-Zugänge im Angebot. Dank des frei konfigurierbaren WAN-Anschlusses lässt er sich auch für andere Zugangsarten verwenden. Er bietet dank seiner drei WLAN-Antennen eine Übertragungsraten von bis zu 433 MBit/s.

Produkthinweis TP-LINK ARCHER MR200 Wireless Dualband 4G LTE Router (150 Mbit/s im Download, simultanes Dualband 300 Mbit/s + 433 Mbit/s, frei konfigurierbarer LAN/WAN-Port) Preis: 130,99 €

Das iPhone 4s hat zugegebenermaßen seine besten Tage schon hinter sich. Es kam 2011 auf den Markt und wurde 2012 um eine 8-GB-Version als Einsteigervariante ergänzt. Ab 16 Uhr ist es in einer generalüberholten Version im Angebot. Wenngleich es sich eher für Sammler eignet, möchten wir es dennoch der Vollständigkeit halber erwähnen.