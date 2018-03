Macht das iPhone per Gesten bedienbar! (Bild: Hersteller)

Crowdfunding-Plattformen wie Kickstarter und Indiegogo ermöglichen es klugen Köpfen, ihre Visionen mithilfe von Privatpersonen zu finanzieren. Nicht selten entstehen so Produktinnovationen, die einen Blick auf künftige Trends ermöglichen. Wir stellen monatlich die interessantesten aktuellen Tech-Gadgets für Sie zusammen. Aktuell sind dies Bixi, Funxim, die Quartz Bottle, Fishball, Nommi und Eoz Air.

Das Prinzip Crowdfunding Beim Crowdfunding (crowd = Menschenmenge, funding = Finanzierung) oder der Schwarmfinanzierung stellen Entwickler ihre Idee auf einer Internetplattform vor. Interessierte können sich dann finanziell an dem Projekt beteiligen – entweder in Form von Spenden oder indem Sie das Produkt direkt kaufen und bezahlen. Nach erfolgreicher Finanzierung beginnt dann erst die Produktion.

Bixi

Das iPhone ist eine feine Sache – so lange man es nicht im Auto bedienen muss. Selbst die Sprachsteuerung per CarPlay und Siri funktioniert nicht immer sicher. Bixi ist hingegen ein Sensor, der auf ein Winken mit der Hand reagiert. Ohne Berührung des iPhone-Touchscreens nehmen Sie so Anrufe entgegen, wählen Gesprächspartner aus und wechseln zwischen Musikstücken hin und her. Und dank Bluetooth-Verbindung benötigen Sie nicht einmal eine aktive Internetverbindung.

Preis: 99 US-Dollar, Web: www.bixi.io

Funxim

Funxim: Kabelloses Laden für iPhone und Apple Watch (Bild: Hersteller)

Apple hat dem Kabel den Kampf angesagt und unterstützt den Qi-Standard für induktives Laden. Die Funxim-Station kommt Apples Eigenlösung AirPower zuvor und lädt iPhone (ab Modell 8) und Apple Watch simultan Seite an Seite mit Qi-kompatiblen Android-Geräten kabellos auf – und das laut Hersteller sogar, wenn die Geräte in einer Handy-Hülle stecken. Sogar die Schnellladefunktion des iPhone 8 und des X findet Unterstützung. Mit diesem Preis sollte es das Apple-Original zudem locker unterbieten.

Preis: 32 US-Dollar, Web: www.funxim.net

Quartz Bottle

Die hygienische Wasserflasche für unterwegs! (Bild: Hersteller)

Jetzt mal ehrlich: Wiederverwendbare Wasserflaschen sind schwer zu reinigen, stinken schnell und sind wahre Bakterien-Biotope – kurzum: Sie sind eklig! Nicht so die Quartz Bottle: Ein Knopfdruck genügt und die in fünf Farben erhältliche elegante Wasserflasche entledigt sich per UV-Licht von 99,999 Prozent aller Bakterien. Und alle vier Stunden reinigt die Ultraviolettstrahlung automatisch auch das enthaltene Wasser. Die Isolierung hält Getränke bis zu 24 Stunden kalt und bis zu 12 Stunden warm. Na dann: Prost!

Preis: ab 99 US-Dollar, Web: www.clearlyquartz.com

Fishball

Verwandelt das iPhone in eine 360-Grad-Kamera! (Bild: Hersteller)

Keine Frage: Das iPhone besitzt eine imposante Kamera. Dumm nur, dass sie keine 360-Grad-Aufnahmen ermöglicht. Genau da setzt die Fishball-Kamera an: Sie stecken sie einfach auf die Kameralinse des iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus oder des neuen iPhone X. Alle Foto- und Videoaufnahmen mit Auflösungen bis 4K landen direkt im Smartphone-Speicher und können so ganz einfach zum Beispiel in sozialen Online-Netzwerken geteilt werden. Eine runde Lösung zu einem fairen Preis.

Preis: ab 99 US-Dollar, Web: www.fishball360.com

Nommi

Spart Roaming-Gebühren im Ausland! (Bild: Hersteller)

Reisen außerhalb des europäischen Auslands können teure Roaming-Gebühren nach sich ziehen. Nommi hilft Geld zu sparen: Der mobile 4G-Hotspot-Router verbindet sich dank virtueller SIM-Karte mit Mobilfunkanbietern in über 100 Ländern und liefert dabei im Idealfall LTE-Geschwindigkeiten bis zu 500 MBit pro Sekunde. Ist ein öffentliches WLAN in der Nähe, nutzt Nommi dieses automatisch und zum Nulltarif. Nebenbei dient es als Qi-Ladestation zum kabellosen „Nachtanken“ von iPhone 8 und X.

Preis: ab 120 US-Dollar, Web: www.facebook.com/mynommi

Eoz Air

True-Wireless-Kopfhörer mit Monster-Akku! (Bild: Hersteller)

Spätestens seit dem Erfolg der AirPods wächst das Angebot an True-Wireless-Kopfhörern quasi täglich. Mit seinen „Air“-Modellen will der katalanische Hersteller Eoz die derzeitige Speerspitze bilden: Die Audioübertragung ist dank neuester Bluetooth-5.0-Technologie hochauflösend, der Akku soll bis zu 52 Stunden Laufzeit bieten und vor dem Verlieren der Leichtgewichte will ein Ohrenbügel schützen. Das schicke Design setzt den in sechs Farben erhältlichen In-Ears die Krone auf.

Preis: ab 159 US-Dollar, Web: www.eozaudio.com

