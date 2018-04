12.04.2018 - 13:47 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Apple-CEO TIm Cook spricht seit rund zwei Jahren immer wieder von seinem Interesse an AR- und VR-Erfahrungen für die Nutzer. Im letzten Sommer machte man dann auf der WWDC Nägel mit Köpfen und stellte ARKit für iOS 11 vor. Mit der Veröffentlichung des Betriebssystems im September 2017 wurde Apple quasi über Nacht zum größten Anbieter für die Augmented Reality, die erweiterte Realität. Laut dem renommierten Analysten Ming-Chi Kuo könnte sich dies bald ändern.

Die amerikanische Website AppleInsider wurde dazu eine Notiz an die Investoren zugespielt, die von Kuo stammt. In dieser geht der Analyst auf Apples Führungsrolle im AR-Bereich ein. Der Abstand soll mittlerweile nicht mehr so groß sein, wie man es erwarten würde. Nicht etwa Google soll dafür sorgen, sondern ein Unternehmen namens Oppo. Das chinesische Unternehmen soll den Lücke bereits drastisch verkleinert haben. Wie bei Apple soll dies durch eine gut abgestimmte Integration von Soft- und Hardware möglich geworden sein. Kuo zufolge soll die Entwicklung dem Unternehmen in nur sechs bis neun Monaten gelungen sein, um technisch auf Augenhöhe mit Apples ARKit zu sein.

Als wäre dieser Umstand nicht schon beeindruckend genug, schafft es Oppo auch nur mit einfacherer Hardware. Während Apples ARKit auf die A-Prozessoren, Kameras, Gyrosensoren und andere hochwertige Komponenten vertraut, reicht für das gleiche Erlebnis bei Oppo schon deutlich billigere Hardware. Oppo setzt hier auf handelsübliche Prozessoren von Qualcomm und MediaTek und andere Komponenten, die in nahezu jedem (auch den billigen) Android-Smartphones verbaut werden.

Kuo macht die Annahme auch an einem einfachen Beispiel fest. Tencent wird demnächst eine AR-Version von „Honour of Kings“ für Apple- und Oppo-Geräte veröffentlichen. Das Spiel wird jedoch deutlich höhere Anforderungen haben als die meisten bestehenden AR-Apps. Für Kuo ist es daher erstaunlich, dass Oppo die erhöhten Voraussetzungen erfüllen kann und zeigt damit, dass die Technologie tatsächlich auf Augenhöhe mit ARKit ist. Gleichzeitig besteht auch hier die Möglichkeit, dass Oppo auch anderen Herstellern Zugriff auf die entwickelte AR-Technologie anbieten könnte und somit eine noch größere Nutzerbasis ansprechen kann.

Vielleicht kann Apple in Kürze bereits kontern. Auf der WWDC 2018 Anfang Juni wird erwartet, dass das kalifornische Unternehmen neue Software vorstellen wird. Im Rahmen der iOS-12-Präsentation könnte man auch einen Ausblick auf die Zukunft von ARKit geben.

