Entwickler „Duet“ bietet derzeit seine App „duet display“ im App Store stark reduziert an. 50 Prozent Preisnachlass erhalten Sie au ein fast perfektes Produkt, das Ihre Produktivität steigern kann und in der Lage ist, die Touch Bar des neuen MacBook Pro am iPad zu simulieren.

Touch Bar auf dem iPad simulieren mit duet display (Bild: Duet)

Derzeit kostet duet display im App Store nur 9,99 Euro statt sonst 19,99 Euro. Die App von ehemaligen Apple-Entwicklern dient der Erweiterung des Desktops von macOS oder Windows auf Ihr iDevice. Die App unterstützt den Apple Pencil auf dem iPad Pro und simuliert neuerdings sogar die Touch Bar des MacBook Pro auf dem iPad, wenn genügend Platz vorhanden ist. Auf diese Weise kommen Sie auch dann in den Genuss der Funktionen, selbst wenn Sie ein älteres MacBook haben und daran das iPad nur anschließen.

Zum Deal: duet display für iPhone und iPad stark reduziert.

Mit einem In-App-Kauf können Sie die App auch um Funktionen erweitern, die daraus ein vollwertiges Zeichentablett mit Apple-Pencil-Support machen. Die Performance der Software ist gut bis sehr gut. Dies hängt auch davon ab, wie Ihre Rechner-Konstellation ausschaut.

Die App duet display benötigt mindestens iOS 8.0 oder neuer. Auf Ihrem Mac oder Windows-PC müssen Sie zudem eine Gratissoftware installieren, die als Gegenstück zur iOS-App dient und die Datenübertragung regelt.

Hinweis: Sowohl in den App-Store-Kommentaren als auch auf den Support-Seiten der Software wird darauf hingewiesen, dass in Einzelfällen Schwierigkeiten mit AirPlay aufkommen. Die Entwickler haben sich an Apple gewandt. Dort ist das Problem bekannt, dass Apps wie duet display oder AstroPad mit AirPlay konfligieren können. An dieser Stelle muss ein Software-Update Apples Abhilfe schaffen. Es ist jedoch nicht seriös vorherzusagen, wann das Problem behoben werden kann. Es tritt jedoch eher selten auf. Nur wenn Sie von Ihrem Mac via AirPlay häufig Inhalte beispielsweise auf ein Apple TV streamen, sollten Sie dies vor dem Kauf berücksichtigen.