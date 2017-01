Sie bekommen derzeit die App Super Vectorizer aus der Kategorie Grafik und. Design im Mac App Store stark reduziert angeboten. Damit können Sie auf besonders schnelle Art und Weise aus Ihren Bildern Vektorgrafiken erzeugen.

Super Vectorizer auf einem MacBook Air (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Photo-in-Art-Studio, Montage: Mac Life)

Die allermeisten Kundenmeinungen zu Super Vectorizer sind positiv, teilweise aber auch realistisch positiv. Denn die App versucht aus Ihren Bildern skalierbare Vektorgrafiken zu erzeugen, die Sie dann ins Illustrator-Format, als SVG oder PDF exportieren können. Dabei konkurriert die App natürlich mit dem professionellen Grafiker, der vermutlich im Detail noch viel bessere Ergebnisse erzielen könnte. Doch kostet ein Grafiker mehr Geld und benötigt er viel mehr Zeit. Mit Super Vectorizer erzielen Sie schnell solide Ergebnisse.

Zum Deal: Super Vectorizer im Mac App Store reduziert.

Sie könnten Vektorgrafiken beispielsweise für den Posterdruck, Visitenkarten, Flyer aber auch Webseiten oder Videospiele benötigen. In jedem Fall sind Sie selbst ohne Kenntnisse in der Bedienung von Vektorgrafik-Anwendungen mit Super Vectorizer dazu in der Lage.

Die App kostet derzeit nur 99 Cent, zuletzt 9,99 Euro. Der Hersteller gibt im App Store an, dass die Software eigentlich sogar knapp 30 US-Dollar kostet. Sie benötigen mindestens OS X 10.6 oder neuer.

Laden im App Store Super Vectorizer Entwickler: XiuXia Yang Preis: 0,99 €

Laden

Auch Version 2 günstiger

Darüber hinaus gibt es ebenfalls eine neuere Version der Software, die im Preis reduziert ist, allerdings nicht annähernd so viel. Statt sonst 29,99 Euro kostet Super Vectorizer 2 19,99 Euro. Vergleichen Sie am besten die Funktionen, um festzustellen, ob Sie lieber zu Version 2 greifen wollen. Danke für den Hinweis an „Frantic Freddie“.

Zum Deal: Super Vectorizer 2 im Mac App Store reduziert.