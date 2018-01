27.01.2018 - 15:01 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat die erste Betaversion von watchOS 4.3 an zahlende Entwickler verteilt und es zeigte sich, dass darin nicht nur Fehlerbehebungen enthalten sind sondern , und es gibt einige großartige neue Funktionen, die viele Apple-Watch-Besitzer schon seit geraumer Zeit fordern.



Die neue Version watchOS 4.3 dürfte erst in einigen Wochen normale Anwender erreichen, da sie sich jetzt erst einmal im Betatest befindet. Die erste Vorabversion wurde bereits an zahlende Entwickler verteilt. Doch Vorfreude ist bekanntlich die größte Freude: watchOS 4.3 ermöglicht Nutzern der Apple Watch wieder erneut den Zugriff auf ihre Apple Music Library auf ihrem iPhone. Diese Funktion war unverständlicher Weise mit watchOS 4 entfernt, obwohl frühere watchOS-Versionen sie bereits beherrschten.

Mit watchOS 4.3 gibt es in der Music App einen neuen Abschnitt "Auf dem iPhone", in dem Nutzer ihre Wiedergabelisten und die dazugehörigen Alben, Songs und Interpreten abrufen können. Vor diesem Update konnten Anwender zwar auch auf ihre Musikbibliothek zugreifen, aber nur, wenn sie Musik über die Smartwatch selbst abspielten.

Beim Abspielen von Musik auf dem iPhone hatten Anwender unter watchOS 4 bisher keinen Bibliothekszugriff, um Titel auszuwählen, die auf dem iPhone abgespielt werden sollen. Apple-Watch-Besitzer hatten sich über die Entfernung der iPhone-Musiksteuerung seit der Einführung von watchOS 4 beschwert. Nun hat Apple offenbar dem Druck stattgegeben.

Zusammen mit der Musiksteuerung fügt watchOS 4.3 die täglichen Aktivitätsinformationen dem Siri-Zifferblatt hinzu, so dass Sie Ihren aktuellen Fortschritt auf einen Blick sehen können, ohne die Aktivitäten-App öffnen zu müssen. Außerdem gibt es eine neue Ladeanimation, wenn die Uhr auf dem Lade-Puck platziert wird.

Die letzte Neuerung in watchOS 4.3 ist der Nachttisch-Modus, der nun auch funktioniert, wenn die Apple Watch im Hochformat geladen wird. Seit der Einführung des Nachttisch-Modus war es notwendig, die Apple Watch auf die Seite zu legen. Das ist nicht mehr nötig - Sie können den Nachttischmodus jetzt in jeder Ausrichtung verwenden. Der Grund könnte sein, dass Apple bald die Ladestation AirPower auf den Markt bringt, mit der das iPhone 8, 8 Plus oder das iPhone X sowie die Apple Watch per Induktion geladen werden. Auf diesem Gerät wird die Smartwatch so aufgelegt, dass der Nachttisch-Modus sonst nicht funktioniert hätte.

Apple stellt watchOS-Betas seinen öffentlichen Betatestern leider nicht zur Verfügung. Der Grund: Es gibt bisher keine Möglichkeit, ein Downgrade durchzuführen. Im Frühjahr dürfte dann die finale Version von watchOS 4.3 zusammen mit iOS 11.3, macOS 10.13.4 und tvOS 11.3 erscheinen.