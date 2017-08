31.08.2017 - 09:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bereits seit einigen Monaten versuchen mehrere Unternehmen Toshibas Chip-Sparte zu kaufen. Darunter befindet beziehungsweise befand sich auch Apple, bis die Nachricht verbreitet wurde, dass sich Western Digital den Deal sichern konnte. Wie nun bekannt wurde, ist dem nicht so. Damit können Apple und andere Unternehmen um Toshibas Chiptechnologien buhlen. Doch wieso ist das eigentlich wichtig?



Schon seit geraumer Zeit herrscht ein Kampf um verschiedene Komponenten für Unterhaltungselektronik. Dazu zählen Batterien, Displays, Prozessoren und natürlich Speichermedien. Daher wundert es nur wenig, dass Unternehmen wie Apple für ausreichend Nachschub sorgen möchten. Aktuell wird daher um Toshibas Chip-Sparte geboten. Auch Apple ist mit von der Partie und soll vor allem an den NAND-Chips interessiert sein.

Wie Reuters nun bericht, ist Western Digital doch nicht als Sieger vom Platz gegangen, sodass Apple als Partner des Investmentunternehmens Bain Capital weiterhin um die Chip-Sparte buhlt. Dem Bericht zufolge soll dies ein letzter Versuch sein, um sich den Unternehmensteil für rund 18 Milliarden US-Dollar zu sichern.

Nebenbei sollen auch neue Angebote von einem japanischen Großkonzern sowie von Western Digital vorliegen, wobei die selbstgesetzte Deadline heute auslaufen wird. Sollte Bain Capital den Zuschlag erhalten, dann würden etwa 20 Prozent davon an Apple übergehen. Schon zuvor war Toshiba dem Angebot nicht abgeneigt, aber aufgrund der engen Partnerschaft drohte Western Digital mit rechtlichen Schritten. In dem neuen Angebot möchte man das „Problem“ umgehen, indem man die Toshiba-Investoren, Innovation Network of Japan und die Development Bank of Japan, einlädt in das Geschäft zu investieren, sobald die Vermittlungen mit Western Digital abgeschlossen sind.