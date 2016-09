20.09.2016 - 21:46 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

SquareTrade hat überprüft, ob es wieder ein Bentgate beim iPhone 7 gibt und hat auch gleich das brandgefährliche Galaxy Note 7 von Samsung damit verglichen. Auch unter Wasser und beim Sturz auf den Gehweg mussten sich die Smartphones beweisen. Das Resultat überrascht.



20.09.2016 - 21:46 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Biegetest beim iPhone 7 (Bild: SquareTrade)

SquareTrade bietet Versicherungen für mobile Geräte an und überprüft öffentlichkeitswirksam, was normale Beschädigungen sind und was nicht. Biegetests erfreuen sich großer Beliebtheit und die hat das Unternehmen am iPhone 7 Plus und dem Samsung Galaxy Note 7 durchgeführt. Das große iPhone ist dabei deutlich verwindungssteifer als das Gerät der Konkurrenz aus Südkorea.



Natürlich konnte SquareTrade auch vor dem iPhone 7 nicht halt machen und siehe da: Das 4,7 Zoll große Smartphone verbiegt sich schneller als das iPhone 7 Plus mit 5,5 Zoll großer Bildschirmdiagonale. Das iPhone 7 verträgt eine Belastung von 77 kg ohne kaputt zu gehen. Beim großen iPhone 7 Plus hingegen sind es 81,5 kg. Auch hier gibt es bei dieser Belastung keine erkennbaren Schäden. Das entspricht dem Ergebnis der Vorgänger iPhone 6s und iPhone 6s Plus.





Aber was ist nun mit dem Samsung Galaxy Note 7? Bei einer Belastung von 81,5 kg gibt es hier schon einen Displaybruch, der dafür sorgt, dass das Gerät nicht mehr nutzbar ist.Der Versicherer schaute sich auch noch an, was es mit den Wasserschutz-Eigenschaften der beiden Top-Smartphone von Apple und Samsung auf sich hat. So konnten sowohl das iPhone 7 als auch das iPhone 7 Plus eine halbe Stunde lang in einem 1 Meter tiefen Wasserbassin schadlos überstehen. Das Galaxy Note 7 wurde gemäß der Angaben von Samsung hingegen 30 Minuten lang auf 1,5 Metern Tiefe unter Wasser gelagert. Sowohl die Apple- als auch die Samsung-Geräte überstanden die Prozedur - wenngleich auch nicht ganz schadlos. Der Ton klang zunächst etwas dumpf. Das änderte sich aber mit der Zeit - ein dauerhafter Schaden war nicht zu verzeichnen.Der Falltest, den SquareTrade unternahm offenbarte aber bei allen Modellen eklatante Schwächen. Beim Auftreffen auf einem harten Untergrund gingen letztlich alle Geräte kaputt. Ihre Displaygläser brachen schon beim ersten Versuch. Beim Note 7 ging sogar die Rückseite kaputt.