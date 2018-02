21.02.2018 - 19:28 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



(Bild: Stefan Molz/ Mac Life)

Apple hat die dritte Beta von watchOS 4.3 für Entwickler vorgestellt. Mit Version 4.3 bringt Apple neben Detailverbesserungen jedoch nur wenig Neues auf die Smartwatch, doch die Ladematte AirPower, die es noch gar nicht gibt, wird auch schon unterstützt.

Nach der Zwischenversion von watchOS wegen des indischen Zeichens, das die Uhr zum Absturz bringen konnte, gibt es nun die dritte Beta von watchOS 4.3 für Entwickler. Das Uhren-Betriebssystem bietet eine SDK-Unterstützung für Apps unter watchOS 4.3. Daneben wird auch Xcode 9.3 fortan unterstützt.

Apple hat jedoch diverse Modifikationen an den Bedienelementen vorgenommen und bringt auch nette Detailverbesserungen ins Spiel. Etwa im Kontrollzentrum für AirPlay wird der interne Lautsprecher nicht mehr als „Apple Watch“, sondern als „Lautsprecher“ angezeigt. Zusätzlich wurde die Möglichkeit integriert Musik vom iPhone auf AirPlay-Lautsprechern abzuspielen und diese über die Apple Watch zu steuern.

Weitere Änderungen weisen in Richtung Apples Ladematte AirPower. So hat man nicht nur eine neue Ladeanimation eingebaut, sondern erlaubt erstmals den Weckermodus in normaler Ausrichtung, weshalb eine Veröffentlichung der Ladematte nicht allzu weit entfernt sein dürfte. Sie soll noch im ersten Halbjahr 2018 erscheinen und erlaubt das parallele Laden von iPhone 8 oder iPhone 8 Plus, der Apple Watch 3 und den AirPods, wobei für letztere ein neues Gehäuse benötigt wird, das die Induktionsladung ermöglicht. Das will Apple auch als Zubehör für bisherige AirPod-Besitzer verkaufen.

