Heute Abend zu später Stunde wird Apple seine Quartalszahlen für das erste Fiskalquartal 2017 vorlegen und kurz darauf den „Conference Call” abhalten, in dem Fragen dazu geklärt werden. Die Zahlen sollen heuer wieder positiver ausfallen als in jüngerer Vergangenheit, was nicht nur Apple selbst, sondern auch Analysten erwarten. Wir werden Sie heute Abend zeitnah mit allen Details versorgen, die Sie wissen müssen.



31.01.2017 - 16:13 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

(Bild: pixeldima via mockDrop)

Ab 22:30 Uhr werden die Quartalszahlen für das erste Fiskalquartal 2017 (viertes Kalenderquartal 2016) von Apple zur Verfügung stehen. Abgedeckt wird der Zeitraum zwischen dem 25. September und dem 31. Dezember 2016, womit das Weihnachtsgeschäft und ein signifikanter Anteil der iPhone-7-Verkäufe eingeschlossen ist.

Neues Rekord-Quartal erwartet

Nachdem Apple in den letzten Quartalen immerhin seine eigenen Erwartungen erfüllen konnte, hat es für neue Rekorde zuletzt nicht mehr gereicht. Damit ist eine 13 Jahre anhaltende Gewinnsträhne gerissen. Jedoch sind Apple und Investoren guter Dinge, dass das letzte Quartal wieder ein paar Rekorde knacken könnte.

Apple selbst geht von einem Umsatz zwischen 76 und 78 Milliarden Dollar aus, was den bisherigen Rekord von 75,9 Milliarden Dollar knacken würde. Die Gewinnmarge soll zwischen 38 und 38,5 Prozent liegen. Ein bisschen müssen die Zahlen jedoch relativiert werden, denn das Quartal war eine Woche länger als das normalerweise der Fall ist. Alle etwa fünf Jahre rechnet Apple im Weihnachtsquartal erst nach 14 statt 13 Wochen ab, um am 31. Dezember einen Schlussstrich ziehen zu können.

Auch an der Wall Street ist man guter Dinge, was den zu erwartenden Umsatz angeht. Je nachdem, wen man fragt, liegen die Prognosen hier im Schnitt bei 77 Milliarden Dollar, konkret zwischen 76,8 und 80 Milliarden.

Einmal mehr soll das iPhone das Zugpferd sein. Die positive Bilanz soll daher rühren, dass Apple dem Plus-Modell, das zu einem höheren Preis verkauft wird, attraktive Zusatzfeatures spendiert. In diesem Jahr war das die Dual-Kamera. Wir werden heute Abend zeitnah über die offiziellen Quartalszahlen sowie den anschließenden „Conference Call” berichten – letzterer ist erfahrungsgemäß immer für das eine oder andere interessante Detail gut.