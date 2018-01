Kommentar zur HomePod-Veröffentlichung. Apple hat die Katze aus dem Sack gelassen. Der HomePod kommt. Vorbestellen können Sie ihn ab dem 26. Januar. Das heißt, wenn Sie in den USA, Großbritannien oder Australien leben. In Deutschland und Frankreich müssen sich die Kunden gar nicht so viel länger gedulden. Noch im Frühling soll es soweit sein. Der Start des smarten Lautsprechers kommt jedoch nicht ohne Störgeräusche aus.

Apple HomePod soll besonders bei der Musik im Vorteil sein (Bild: Apple)

Ich bin der Meinung, dass ein gutes Produkt besser ist als eine lange Wartezeit. Will heißen: Ich warte gerne etwas länger, wenn ich dann auch weiß, dass ich Qualität bekommen. Doch dann darf ich auch darüber diskutieren, was es eigentlich damit auf sich hat.

Was lange währt wird gut?

Apple war mit dem iPod nicht das erste Unternehmen mit einem MP3-Player am Markt. Es gab schon Smartphones, ehe Steve Jobs das iPhone vorstellte und auch die Apple Watch hat das Rad nicht neu erfunden. Beim HomePod wird es genauso. Denn diverse Hersteller, allen voran Amazon und Google, haben den Kunden ihre Idee von einem smarten Lautsprecher für Zuhause bereits vorgestellt.

Vorteil verspielt?

Das Unternehmen von Jeff Bezos ist in dem Bereich sogar führend. Apple wird es schwer haben, dem Pärchen von Echo und Alexa den Rang abzulaufen. Der iPhone-Hersteller hatte vor Jahren bei seinem Sprachassistenten einen entscheidenden Vorteil. Die Software war dank des iPhones weit verbreitet und in dutzenden Sprachen verfügbar. Doch gerade in den letzten zwei Jahren hat dieser Lack Kratzer bekommen.

Apple hat zwar immer noch den Vorteil, dass sein Sprachassistent die meisten Sprachen spricht. Doch öffentlich hat sich zurecht die Wahrnehmung etabliert, dass Siri nicht die hellste Kerze auf der Sprachassistenten-Torte ist. Das ist bedauerlich, da vor einigen Jahren die Konkurrenten mit Ihren Produkten noch in den Kinderschuhen steckten.

Es wird nicht besser…

Dass Apple den HomePod-Start verschob, hat mich wenig gestört. Denn wie eingangs erwähnt, ist mir ein gutes Produkt lieber als eines voller Fehler. Doch gerade vor diesem Hintergrund wirkt es wie Hohn, wenn wir jetzt erfahren, dass Apples Siri-Lautsprecher zum Start zwei entscheidende Funktionen trotzdem nicht anbietet. Als Apple den HomePod präsentierte wurden die Stereo-und Multiroom-Fähigkeiten in den Vordergrund gestellt.

Wir könnten theoretisch zwei HomePods koppeln und Stereo-Audio genießen. Und wir könnten in der Theorie auch in jedem Zimmer einen Lautsprecher unterbringen und sie trotzdem synchron Musik abspielen lassen. Das sind Features, die die Konkurrenz um Google Home und Amazon Echo schon kann. Das sind aber auch Funktionen, die Apple zum Start nicht anbietet. Die Information wird nur unter ferner Liefen mitgeteilt, über ausgegraute Etiketten „Coming later this year“.

Neugier ungebrochen

Ich bin ein skeptischer Mensch, bin aber vor allem neugierig. Deshalb freue ich mich natürlich trotzdem auf den HomePod und werde wenn möglich versuchen ein Gerät aus Großbritannien zu ergattern, wenn ich kann. Doch es macht sich in mir dazu eine Enttäuschung breit, darüber, dass Apple zuletzt den Fokus nicht mehr scharfstellen kann.

Es wird an zu vielen Baustellen gleichzeitig gearbeitet und darunter leidet die Qualität. Mir ist klar, dass gewissen Funktionen nicht trivial sind. Ich verstehe aber nicht, warum das Unternehmen seine Ressourcen nicht nutzt, um Produkte zur Perfektion zu bringen.