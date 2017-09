Nur kurze Zeit reduziert: Sie interessieren sich für Amazon Echo, den smarten Lautsprecher von Jeff Bezos? Bei Media Markt und Amazon gibt es das Produkt derzeit 50 Euro im Preis reduziert. Versandkosten fallen nicht an, wenn Sie sich das Gerät in eine Media-Markt-Filiale in Ihrer Nähe liefern lassen oder bei Amazon in keinem Fall. Dank einer speziellen Promotion werden 50 Euro vom Kaufpreis abgezogen. Sie zahlen so derzeit nur 129,99 Euro. Wenn Sie entsprechend neugierig auf das Produkt sind, oder nicht auf Apples HomePod warten wollen, wäre jetzt die Gelegenheit günstig. Sollte das Produkt zwischenzeitlich vergriffen sein, speichern Sie sich die Produktseite als Lesezeichen. Es gab Situationen, in denen man Nachschub orderte. Auch ist die Webseite des Onlineshops derzeit stark überlastet.

Amazon Echo Lautsprecher (Bild: Amazon)

Zum Angebot: Amazon Echo bei Media Markt günstig kaufen .

Zum Angebot: Amazon Echo bei Amazon reduziert kaufen.