19.05.2017 - 09:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Schon seit geraumer Zeit ist das Gerücht im Umlauf, dass Apple an einen nicht invasiven Blutzuckersensor für die Apple Watch arbeitet. Dieser soll kontinuierlich den Blutzucker über die Haut überprüfen und es somit einfacher für Diabetes-Patienten machen, den Überblick zu behalten. Nun wurde der Apple-CEO Tim Cook auf dem Apple Campus gesehen, wie er einen mit der Watch verbundenen Prototypen trägt.



2014 gab Tim Cook der Bloomberg Business ein ausführliches Interview und zeigte sich dabei sehr locker (Bild: Geordie Wood / Bloomberg Businessweek)

Laut CNBC wurde Apple-CEO Tim Cook gesehen wie den Prototypen eines Blutzuckermessgeräts auf dem Apple Campus getragen hat. Dem Bericht zufolge soll sich das Gerät mit der Apple Watch via Bluetooth verbinden und dann kontinuierlich über die Haut den Blutzuckerspiegel messen – ohne Stich oder ähnliches. In der Beschreibung heißt es weiter, dass es sich bei dem Tracker um ein separates Gerät gehandelt hat anstatt in die Watch integriert zu sein.

Wie in den bisherigen Gerüchten angenommen, soll sich der Tracker jedoch an der Watch befunden haben, wobei dies nicht genauer spezifiziert wurde. Jedoch berichteten wir erst kürzlich darüber, dass Apple an smarten Armbändern mit verschiedenen Zusatzfunktionen für die Apple Watch Series 3 arbeiten könnte. Die Beschreibung würde in diesen Zusammenhang passen.

Allerdings gibt es hierzu auch die Theorie, dass Apple den Blutzuckersensor später in der Apple Watch verbaut und derzeit nur einen frühen Prototypen in ein separates Gerät steckt, um die Algorithmen und die Zuverlässigkeit unter realen Bedingungen zu testen. Sollte dies erfolgreich sein, dann könnten andere Teams den Sensor direkt in Apples smarte Uhr integrieren.

Dennoch scheint die Zubehör-Theorie deutlich realistischer zu sein, da ein Gerät wie ein Blutzuckersensor strengeren Auflagen durch die US-Behörde FDA unterliegt. Diese würde ein zusätzliche Testinstanz darstellen und könnte vorab Infos zu neuen Watch-Generationen preisgeben. Als Accessoire hingegen könnte der Sensor unabhängig von der Uhr dort eingereicht werden.