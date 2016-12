28.12.2016 - 12:40 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Weihnachten ist vorbei und einmal mehr wurden hundertausende Smartphones und Tablets verschenkt. Wie in jedem Jahr schnellen zu dieser Zeit die Aktivierungen der Elektrogeräte rapide nach oben. In beiden genannten Kategorien stechen vor allem Apple und Samsung hervor. Flurry Analytics hat dazu die passende Statistik bereitgestellt und verrät darin, wie viele Geräte auf die einzelnen Hersteller fallen. Wenig überraschend hat Apple in diesem Jahr das Weihnachtsgeschäft bei den Phablets dominiert.



(Bild: Stefan Keller)

Einmal mehr hat sich Apple im Weihnachtsgeschäft gegen andere Hersteller durchsetzen können. In einem Mix aus Smartphone- und App-Aktivierungen hat Flurry Analytics entdeckt, dass das kalifornische Unternehmen mehr als doppelt so viele Aktivierungen im Vergleich zu Samsung aufweisen konnte. Gerade bei den Phablets stieg die Zahl dramatisch an, was wohl vor allem dem „Samsung Galaxy Note 7"-Desaster in diesem Jahr geschuldet sein dürfte.

Das Marktforschungsinstitute Flurry Analytics erstellt jährlich Statistiken zu den Smartphone-, Tablet- und App-Aktivierungen an Weihnachten. In diesem Jahr konnte Apple seinen Platz behaupten und erreichte mit 44 Prozent aller Aktivierung die Spitzenposition. Samsung liegt mit 21 Prozent ziemlich abgeschlagen auf Platz zwei. Neben den beiden offensichtlichen Unternehmen finden sich auf den weiteren Plätzen Huawei, LG, Amazon und Oppo.

(Bild: Flurry Analytics)

Google ist nicht vertreten. Dies liegt vornehmlich daran, dass der Suchmaschinenriese nur zwei Geräte ins Rennen geschickt hat: das Google Pixel und das Pixel XL. Ganz nebenbei hat sich in diesem Jahr die Anzahl an Aktivierungen von Phablets – Smartphones mit 5 bis 6,9 Zoll-Displays – um zehn Prozent erhöht und macht damit 37 Prozent der Aktivierungen aus. Dies macht deutlich, dass die Nachfrage nach größeren Geräten auch weiterhin ungebrochen beziehungsweise sogar gestiegen ist.