Nur heute bekommen Sie die prominente Kombination aus Stylus und Zubehör für Ihr iPad, das Sie als Lineal verwenden können, stark reduziert. Kaufen Sie Adobe Ink & Slide deutlich unter Normalpreis und setzen Sie neue Ideen am Apple-Tablet damit um.

Adobe Ink and Slide (Bild: Adobe)

Sie kennen Adobe Ink & Slide sicher aus der Berichterstattung der letzten Jahre. Es handelt sich um einen Stylus samt Zubehör. Dieses legen Sie auf das Tablet-Display und können damit zum Beispiel ein virtuelles Lineal in Apps aufrufen, die das Zubehör unterstützen. Wir frischen Ihr Erinnerungsvermögen aber gerne wieder auf. Im Beitrag finden Sie einige Videos, die das Zubehör in Aktion zeigen, und was man damit machen kann. Das Zubehör nutzt Bluetooth 4.0 und unterstützt „Palm Rejection“ in entsprechenden Apps. Die Technologie des Stylus basiert auf derjenigen des Adonit Jot. Die Unternehmen gingen dazu eine Kooperation ein.

Adobe Ink & Slide bekommen Sie derzeit zum Preis von 16,95 Euro. Allerdings nur heute auf der Plattform iBood. Es fallen zusätzlich 5,95 Euro Versandkosten an. Der Gesamtpreis beläuft sich also auf 22,90 Euro. Im Preisvergleich finden Sie derzeit kein günstigeres Angebot.