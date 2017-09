Die ersten Zubehörhersteller für iPhone & Co. präsentieren ihre Ladegeräte um iPhone X und iPhone 8 kabellos mit Strom versorgen zu können. Auch Belkin stellt nun mit dem BOOST↑UP eine solche, für das iPhone optimierte Ladestation mit einigen nützlichen Zusatzfunktionen vor. Das Gerät erscheint pünktlich zum Verkaufsstart des iPhone 8.

Das BOOST↑UP Ladegerät ist zum Beispiel auf dem Nachtisch gut aufgehoben (Bild: Belkin)

Apple geht einen weiteren Schritt in die kabellose Zukunft. Auch wenn das iPhone 8 und iPhone X noch einen Lightning-Anschluss besitzen und sich klassisch per Kabel aufladen lassen, so bringen die Geräte zum ersten Mal die Möglichkeit ein iPhone auch über den Qi-Standard kabellos laden zu können. Der Zubehörhersteller Belkin hat nun ein solches Ladepad vorgestellt.

Das BOOST↑UP ist dabei speziell für die beiden neuen iPhone-Modelle entwickelt worden und versorgt die Geräte mit genau der richtigen Menge Strom. Das Ladepad mit rutschfester Oberfläche lädt mit 7,5 Watt etwas schneller als normale Qi-Ladegeräte mit 5 Watt. In das Gerät ist eine LED-Anzeige integriert, welche grün aufleuchtet wenn das iPhone richtig aufgelegt wurde. Dabei funktioniert das Aufladen auch mit den meisten leichteren Schutzhüllen, wie Belkin angibt. Da das Gerät mit dem Qi-Standard ausgestattet ist, lassen sich auch Smartphones und Tablet anderer Hersteller darüber mit Strom versorgen.

Besonders hervor hebt der Hersteller die zweijährige Garantie, welche sich durch eine Registrierung um ein weiteres Jahr verlängern lassen kann. Ebenfalls interessant: Belkin garantiert auch für angeschlossene Geräte bis zu einem Wert von 2000 Euro. Sollte das BOOST↑UP Ladegerät das iPhone also beim Aufladen beschädigen, repariert oder ersetzt Belkin das Gerät, sofern das Ladegerät ordnungsgemäß benutzt wurde. BOOST↑UP ist ab dem 15. September für 69,99 Euro auf belkin.com oder direkt unter apple.com erhältlich.