Im Rahmen des Cybersale bei Cyberport gibt es aktuell in begrenzter Stückzahl die externe Festplatte „Seagate Backup Plus Slim“ günstiger. Es handelt sich um ein Modell mit 2 TB Speicher, das zudem wegen seiner silbernen Oberfläche gut zu aktuellen Macs passt.

Backup Plus Slim in Mac-Optik (Bild: Seagate)

Die Seagate Backup Plus Slim mit 2 TB Speicher bekommen Sie aktuell bei Cyberport für 79,90 Euro. Versandkosten fallen nicht an. Der Vergleichspreis für die externe Festplatte liegt bei knapp über 100 Euro.

Zum Deal: Seagate Backup Plus Slim 2 TB günstiger kaufen .

Es handelt sich um eine externe Festplatte im 2,5 Zoll Formfaktor. Sie kann per USB 3 angeschlossen werden, unterstützt aber auch USB 2 und benötigt in der Regel keine externe Stromversorgung. Diese Edition ist bereits vorformatiert mit HFS+, sodass Sie sie am Mac einsetzen können. Für Windows-Nutzer werden Treiber mitgeliefert. Grundsätzlich können Sie die Festplatte aber auch umformatieren und zum Beispiel auch an Ihrer PlayStation 4 verwenden.

Hinweis: Das Angebot ist begrenzt in der Stückzahl (nur 100 Stück waren zu Beginn erhältlich) und auf den heutigen Tag. Ein Countdown zählt rückwärts. Das Angebot endet also spätestens in gut 18 Stunden.