07.02.2017 - 16:56 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Apple hat mit dem W1-Chip viel vor und ihn schon in einigen Kopfhörern verbaut. Am 10. Februar kommt ein weiteres Modell dazu, denn ab dem Tag startet die weltweite Verfügbarkeit der BeatsX. Es handelt sich dabei um Kopfhörer, die den AirPods Konkurrenz machen könnten. Da sie per Kabel untereinander verbunden sind, besteht auch nicht die Gefahr, einen Kopfhörer zu verlieren. Die Kollektion kommt zudem in zwei neuen Farben.



Ab dem 10. Februar wird die Liste derjenigen Kopfhörer, die mit dem Apple W1-Chip versehen wurden, um einen weiteren Vertreter ergänzt. Apple hat die Verfügbarkeit der BeatsX ab Freitag offiziell angekündigt. Die Markteinführung ist für alle Regionen der Erde vorgesehen.

BeatsX in zwei neuen Farben

Bei den BeatsX handelt es sich um In-Ear-Kopfhörern, die – anders als die AirPods – untereinander per Kabel verbunden sind. Dadurch kommen sie auch mit einem Steuermodul, das RemoteTalk genannt wird. Damit lassen sich Anrufe entgegen nehmen, die Musikwiedergabe steuern und Siri aktivieren. Die aktualisierte Generation wird in zwei neuen Farben angeboten. In Grau und Blau gab es sie bislang noch nicht.

Die Kopfhörer sind anders konzipiert als die AirPods oder die EarPods. Hierbei soll nicht eine Größe für alle Ohren passen. Stattdessen gibt es verschiedene Ohrstöpsel-Varianten. Das Ziel der Hörer ist es, dass sie beim Tragen nicht auffallen, damit aber gleichzeitig den Komfort bieten, der von anderen Modellen mit dem W1-Chip bekannt ist.

Dazu zählt eine einfache Einrichtung an einem iOS-10-Gerät, die Synchronisierung über alle in der iCloud angemeldeten Endgeräte und eine lange Akkulaufzeit. Überhaupt brüstet sich Apple damit, bei dem Akku neue Maßstäbe zu setzen. Die Kopfhörer werden mit einem Lightning-Kabel aufgeladen und nach 45 Minuten sei der Akku vollständig einsatzbereit. Sie halten dann bis zu acht Stunden am Stück durch. Wer so viel Zeit nicht hat, kann mit einer Aufladung von fünf Minuten eine Wiedergabezeit von zwei Stunden gewinnen.

Da die BeatsX grundsätzlich via Bluetooth der Klasse 1 funken, sind sie nicht nur mit Apple-Produkten kompatibel, sondern können auch mit Android-Smartphones betrieben werden. Die Kopfhörer sind ab Freitag bei Apple und autorisierten Beats-Händlern verfügbar und werden UVP 149,95 Euro kosten.