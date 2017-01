Derzeit bekommen Sie Apples neue Bluetooth-Kopfhörer, die Beats Solo3 Wireless relativ günstig. Das Angebot gilt auf unbestimmte Zeit. Der Preis kann sich also demnächst auch wieder erhöhen.

Beats Solo3 Wireless in Schwarz (Bild: Beats by Dr. Dre)

Falls Sie gerne die neuen Solo3 Wireless kaufen wollten und aber Ende November nicht zum Zug gekommen sind, ist der Zeitpunkt nun wieder günstig. Denn der Preisvergleich zeigt, dass der Kurs für Apples Bluetooth-Kopfhörer nach unten zeigt. Etwas günstiger waren die Solo3 nur einmal, Ende November kurz nach dem Black Friday und Cyber Monday.

Die UVP der Kopfhörer allerdings liegt bei knapp 300 Euro. Verkauft werden die Modelle in unterschiedlichen Farben für um die 215 Euro. Voelkner beispielsweise, aber auch Digitalo (und tecedo) bieten alle zusammen die Kopfhörer in unterschiedlichen Variationen zu den derzeit günstigsten Konditionen an. Die Preise für die einzelnen Modelle unterscheiden sich leicht. Beispielsweise kostet die Variante in „Roségold“ ein paar Euro mehr als das Modell in Schwarz, und so fort. Es fallen zusätzlich noch Versandkosten an. Dennoch sind die Preise laut Vergleich bei Idealo am günstigsten.

Zum Deal: Beats Solo3 Wireless bei Voelkner günstig kaufen.

Zum Deal: Beats Solo3 Wireless bei Digitalo günstig kaufen.

Der neue Solo3 Wireless nutzt Apples eigenen W1-Chip, um die Kopplung via Bluetooth zu vereinfachen. Sie müssen den Kopfhörer nur noch einmal verbinden und können ihn dann auf allen Ihren iOS- oder macOS-Geräten nutzen.