Mit der Beats by Dr. Dre-Reihe hat Apple bereits eine sehr farbenfrohe Auswahl verschiedener Kopfhörer im Angebot. Regelmäßig kommen neue Sonderedition mit neuen Farben hinzu. Die neue Neighborhood Collection ist da keine Ausnahme und lässt Solo3 Wireless, Powerbeats3 Wireless und Beats Pill+ ab sofort in Weinrot, Olivgrün, Asphaltgrau und Tiefblau erstrahlen.

So sehen die vier neuen Farben aus. (Bild: Apple)

Die Solo3 Wireless in Asphaltgrau. (Bild: Apple)

Die Solo3 Wireless in Weinrot. (Bild: Apple)

Die Solo3 Wireless in Olivgrün. (Bild: Apple)

Die Solo3 Wireless in Tiefblau. (Bild: Apple) 1 /5

Die nach dem Rapper und Firmengründer benannte Marke Beats by Dr. Dre wurden nach vielen Eigentümerwechseln 2014 von Apple übernommen. Ziel war das Sortiment im Bereich der Kopfhörer und mobilen Lautsprecher auszubauen. Auch wenn die Marke nach dem Kauf durch Apple erhalten bliebt, findet sich inzwischen viel Technik von Apple in den Kopfhörern. So verwenden der Solo3 Wireless und die Powerbeats3 Wireless den auch in den AirPods eingesetzten W1-Chip von Apple. Dieser ermöglicht unkomplizierte und automatische Kopplung mit iOS-Geräten und ist dabei besonders stromsparend. Siri und Telefonfunktion über integrierst Mikrofon sind ebenso mit an Bord.

Alle Kopfhörer von Beats sind, häufig passend zu bestimmten iPhone-Farben, in verschiedenen Varianten erhältlich, wie zum Beispiel in Rosé-Gold. Nun sind vier neue hinzugekommen.

Die neuen Farben Weinrot, Olivgrün, Asphaltgrau und Tiefblau für Solo3 Wireless und Powerbeats3 Wireless sollen von urbaner Umgebung inspiriert sein und selbst wiederum mehr Farbe in die Stadt bringen. Besonders die rote und blaue Varianten der Neighbourhood Collection sind bestens geeignet um aufzufallen, Grau und Oliv sind etwas dezenter. Der tragbare Lautsprecher Beats Pill+ ist im Gegensatz zu den Kopfhörern nur in zwei neuen Farben verfügbar. Olivgrün und Asphaltgrau stehen für je 199,95 Euro zur Auswahl. Die Solo3 kosten 299,95 Euro und die Powerbeats3 199,95 Euro. Alle Geräte sind auf apple.com, in den Apple Stores und verschiedenen Händlern erhältlich.