Aktuell sind bei Media Markt die Beats EP On-ear-Kopfhörer stark reduziert. Das kabelgebundene Modell bietet unter anderem eine Geräuschisolierung. Zudem können Sie Versandkosten sparen, indem Sie das Produkt in einem Markt in Ihrer Nähe abholen.

Beats EP (Bild: Beats)

Sie sind auf der Suche nach einem schicken On-ear-Kopfhörer? Der Beats EP ist derzeit bei Media Markt reduziert. Statt sonst 99 Euro zahlen Sie derzeit nur 75 Euro. Das kabelgebundene Gerät bietet Ihnen laut Hersteller ein „dynamisches Klangerlebnis“. In jedem Fall bekommen Sie zu diesem Preis einen günstigen Einstieg in die Beats-Welt von Apples Kopfhörer-Marke. Die Beats EP bieten weiche gepolsterte Ohrmuscheln und ausziehbare Bügel. Am unteren Rand des Rahmens ist zudem eine Polsterung für mehr Tragekomfort angebracht.

Besonders geeignet für iOS-Geräte

Die Beats-Produkte sind im Zusammenspiel mit iOS-Geräten wie dem iPhone oder iPad noch einmal nützlicher. Denn Sie können am Kabel des Beats EP Apples Sprachassistent Siri starten und dank integriertem Mikrofon auch damit interagieren. Oder Sie nehmen Anrufe über den Kopfhörer an.