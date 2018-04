Battle for Azeroth heißt die kommende Erweiterung für World of WarCraft (Bild: Blizzard Entertainment)

​World of WarCraft: Battle for Azeroth im August. Fans des Online-Rollenspiels aus dem Hause Blizzard sollten sich den 14. August schon einmal vormerken. Der Hersteller veröffentlicht an diesem Tag nämlich die nächste Erweiterung für das MMORPG, auch für macOS.

Ab dem 14. August 2018 stellt Blizzard Entertainment das nächste Add-on für das Online-Rollenspiel World of WarCraft zur Verfügung. Es lautet auf den Namen: Battle for Azeroth (dt. Krieg um Azeroth).

Die Kämpfe kulminieren

In der neuen Erweiterung erreichen die Kämpfe zwischen der Horde und der Allianz einen Höhepunkt. Die beiden Fraktionen streiten sich nämlich um die Vorherrschaft über ihre Welt.

Sie können in „Battle for Azeroth“ unter anderem die Kontinente Kul Tiras und Zandalar bereisen, neue verbündete Völker rekrutieren, unerforschte Inseln erkunden und an der Kriegsfront für Ihre Fraktion kämpfen.

Battle for Azeroth im Vorvekauf

Darüber hinaus lohnt sich vielleicht für Sie die Vorbestellung. Denn Sie erhalten die Möglichkeit den eigenen Charakter sofort auf Stufe 110 zu hieven und können außerdem schon jetzt damit beginnen, Mitglieder der ersten vier verbündeten Völker zu rekrutieren.

Anzeige