Aktuell gibt es im App Store Rabatt auf die Basketball-Simulation NBA 2K17. Es handelt sich dabei um eine Universal-App für iPhone und iPad, die nur kurze Zeit im Preis gesenkt wird.

NBA 2K17 auf dem iPad (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Take-Two Interactive, Montage: Mac Life)

Wenn Sie auf der Suche nach einer ansprechenden Basketball-Simulation für iOS sind, sollten Sie in jedem Fall einen Blick von die NBA-2K-Reihe von 2K Games werfen. Publisher Take Two Interactive hat damit in den letzten Jahren Electronic Arts den Rang abgelaufen, da es der Hersteller versäumte seine NBA-Live-Serie entsprechend immer auszubauen.

Derzeit bekommen Sie die App, die Sie auch mit MFi-kompatiblen Controllern steuern können, zum Preis von 4,99 Euro angeboten statt sonst 7,99 Euro. Voraussetzung zum Spielen ist allerdings ein modernes iPhone oder iPad mit mindestens iOS 9.0 oder neuer.

Wie sich das Gameplay anfühlt, kann man im nachfolgenden Video nachempfinden, das auf einem iPad Pro aufgezeichnet wurde.