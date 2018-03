09.03.2018 - 12:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



09.03.2018 - 12:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit einiger Zeit ist bereits bekannt, dass Apple groß in das Videostreaming-Geschäft einsteigen möchte. Während erste Projekte bereits über Apple Music laufen, kam in den letzten Monaten deutlich mehr Bewegung in die Thematik als zunächst angenommen. Nach zahlreichen Hollywoodgrößen könnte nun der ehemalige Präsident der USA, Barack Obama, eine Sendung bei Apple erhalten - wenn da nicht noch Netflix wäre.

Während The New York Times aktuell berichtet, dass Obama bereits mit Netflix in Verhandlungen steht, möchte auch Apple den Ex-Präsidenten für sich gewinnen. Laut dem Bericht sollen sich Barack und Michelle Obama in „fortgeschrittenen Verhandlungen“ mit Netflix befinden, die die Produktion mehrerer hochwertiger Shows umfassen sollen. Da die Gespräche noch nicht abgeschlossen sind, hofft nun auch Apple Obama für neue VIdeoinhalte zu gewinnen.

Aktuell sind aufgrund der andauernden Gespräche natürlich noch keine Details zu den Produktionen bekannt. Jedoch geht man derzeit davon aus, dass Obama beispielsweise eine Diskussionsrunde führen könnten, die sich um ihn und seine Entscheidungen als Präsent der Vereinigten Staaten von Amerika drehen. Dabei könnten Themen wie etwa seine Gesundheitsreform „ObamaCare“, der Klimawandel oder die Einwanderungspolitik mit Gästen besprochen werden. Seine Frau könnte hingegen Shows zur Ernährung und Fitness bei Kinder produzieren. Schon als First Lady nahm sich beider Thematiken an.

Michelle Obama war jedoch schon im letzten Jahr auf der WWDC zu Gast und sprach damals mit Lisa Jackson und Tim Cook über den Klimawandel sowie die Erziehung. Barack Obama konnte hingegen bereits erste Erfahrungen mit Netflix machen. Dort war er als Gast in David Lettermans Show „My Next Guest Needs No Introduction“ und sprach dort mit dem bekannten Moderator bereits über die zunehmend wichtigere Rolle der Medien in der modernen Gesellschaft.

Anzeige