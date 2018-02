Der kleine Verstärker lässt sich einfach in das Lautsprechergehäuse einsetzen (Bild: Bang & Olufsen )

Bang & Olufsen und HiFiBerry stellen ein gemeinsam entwickeltes Gerät vor, welches sich in alte Lautsprechersysteme einbauen lässt, um mit diesen mit modernen Funktionen wie kabellosem Musikstreaming über AirPlay und Bluetooth auszustatten. Gerade Design-Klassikern aus den 70er und 80er Jahren soll das System neues Leben einhauchen.

Schon immer konnte man für gute Passivlautsprechersysteme recht viel Geld ausgeben und sicherlich haben auch bis heute viele Designklassiker in Wohnzimmern überlebt, obwohl sie im Vergleich zu modernen Systemen über deutlich weniger Funktionen verfügen. Bang & Olufsen zeigt nun in Zusammenarbeit mit HiFiBerry den Beocreate 4 Channel Amplifier, welcher sich in ältere Passivlautsprecher einbauen lässt, um sie per Airplay und Bluetooth kabellos mit Musik versorgen zu können. Gedacht ist der Verstärker unter anderem für Klassiker wie den ab 1984 hergestellten BeoVox CX50/100 von Bang & Olufsen.

Der kleine DPS/DAC-Verstärker liefert 180 Watt Energie (2x30W, 2x60W) und bietet so genug Saft für bis zu vier 4-8 Ohm-Lautsprecher. Um auch die kabellosen Übertragungsfunktionen nutzen zu können, wird zusätzlich noch ein Raspberry Pi Mini-PC benötigt, der sich auf den Verstärker aufstecken lässt. HiFiBerry stellt die passende Open-Source-Software für den Raspberry zur Verfügung. Insgesamt sind bei diesem Nachrüstset also etwas handwerkliches Geschick und grundlegende Kentnisse mit dem Raspberry Pi von Vorteil.

Der Beocreate 4 Channel Amplifier lässt sich ab sofort auf der Webseite von HiFiBerry für 159 Euro bestellen. Er ist kompatibel mit dem Raspberry Pi A+, B+, 2, 3 und Zero und soll sich nicht nur für Lautsprecher von Bang & Olufsen eignen.

Anzeige