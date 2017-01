Was den anderen Ihr Cyber-Sale ist bei Comtech der „Sonderpreis“. Nur heute erhalten Sie die WD My Cloud mit 2 TB Speicher im Angebot des Onlinehändlers. Neben der Offerte läuft ein Countdown. Darüber hinaus ist das Gerät in seiner Stückzahl limitiert.

WD My Cloud 2 TB (Bild: WD)

Letztens haben wir Ihnen gleich ein großes NAS von WD mit vier Laufwerksschächten als Angebot vorgestellt. Falls dies zu überdimensioniert für Ihren Bedarf war, ist vielleicht die WD My Cloud 2 TB etwas für Sie. Das Produkt macht sich schick auf dem Schreibtisch, ähnelt einem Buch und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Medien im Netzwerk fürs Streaming bereitzustellen. Natürlich können Sie auf dem Medium auch ein Backup mit Apples Time Machine vorhalten.

Zum Deal: WD My Cloud 2 TB im Sonderangebot.

WD My Cloud 2 TB mit USB 3

Das Gerät bietet neben einem Gigabit-Ethernet- auch einen USB-3-Anschluss, der abwärtskompatibel zu USB 2 ist. Über den neueren Standard können sie Datentransferraten von bis zu 5 Gb pro Sekunde erzielen. Via USB 2 sind es maximal immerhin noch 480 Mb pro Sekunde.

Wie viel kostet die WD My Cloud 2 TB? Bei Comtech wird Sie im Rahmen der Aktion für nur 111 Euro angeboten. Es fallen „innerhalb Deutschlands“ keine Versandkosten an, wenn Sie vorab bezahlen, da das Produkt über 99 Euro im Preis liegt. Der nächstbeste Vergleichspreis liegt bei knapp 127 Euro.