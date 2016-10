06.10.2016 - 15:19 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

In circa zehn Tagen geht für die meisten Studierenden das Wintersemester 2016/2017 los. Passend zum Start des nächsten Semesters bieten die deutschen Apple Premium Reseller dazu verschiedene Apple-Geräte mit großem Rabatt an. Den nächsten Apple Premium Reseller finden Sie im gemeinsamen Storelocator der Geschäfte. Vorher sollte man jedoch Anrufen und die genauen Details der Rabattaktion erfragen, denn die Rabatte auf MacBook, iMac, iPad Pro und Co. können sich von Reseller zu Reseller stark unterscheiden.



06.10.2016 - 15:19 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Das iPad Pro kann sich hervorragend für das Studium eignen (Bild: meinAPR.de)

Die deutschen Apple Premium Reseller veranstalten pünktlich zum Beginn des Wintersemesters 2016/2017 ihre Rabattaktion „Back to Campus“. Bis zum 16. Oktober können Studierende und Dozenten bei den deutschen Apple Premium Resellern verschiedene Geräte Apples mit teils großen Rabatten erwerben. Wie hoch die Rabatte im Einzelnen sind, entscheidet jedoch jeder Reseller selbst. Sie können sich also von Geschäft zu Geschäft drastisch unterscheiden. Ein vorheriger Anruf kann sich also lohnen, um die genau Höhe des Rabatts auf ein Produkt in Erfahrung zu bringen. Die nächste Filiale eines deutschen Apple Premium Resellers können Sie auf der Webseite meinAPR.de finden.

Apple Premium Reseller bieten auch Produktberatung an

Die deutschen Apple Premium Reseller bieten den „Back to Campus“-Rabatt nicht auf alle Apple-Produkte an. Stattdessen konzentriert sich die Rabattaktion auf Geräte Apples, die primär für die Arbeit im Studium gedacht sind – und dazu gehört aus Sicht der Apple Premium Reseller leider nicht das iPhone. Stattdessen erstreckt sich die Rabattaktion auf den iMac, das MacBook, das MacBook Pro, das MacBook Air, den Mac mini und das iPad Pro. Wer sich nicht ganz sicher ist, welches der angebotenen Geräte sich am besten für den eigenen Studiennalltag eignet, der kann sich auch direkt im Geschäft beraten lassen, damit er oder sie auch das perfekt passende Gerät erwirbt.