Einige iPhone 7 Plus scheinen defekte Kameramodule zu besitzen. Der Fehler scheint in vielen Fällen erst nach einiger Zeit aufzutauchen. Sie äußern sich in ausgefallenen oder fehlfarbstichigen Fotos oder Sucherbildern. Apple ersetzt die defekten Smartphones.



23.12.2016 - 21:40 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

iPhone 7 Plus (Bild: Apple)

Die Doppelkamera in einigen iPhone 7 Plus scheint gelegentlich Defekte aufzuweisen. Einige Nutzer auf Reddit beschweren sich über Farbfehler in Form von lilafarbenen und schwarzen Streifen oder gar einem schwarzen Sucherbild.

Gelegentlich wird auch eine Fehlermeldung beim Öffnen der Kamera-App angezeigt, die auf ein Temperaturproblem hinweist, auch wenn sich das Smartphone nicht warm anfühlt. In einigen Fällen sind auch Front- und iSight-Kamera ausgefallen.

Apple tauscht die betroffenen Geräte aus. Für die Nutzer ist es natürlich trotzdem ärgerlich, wenn die eigentlich sehr zuverlässige Kamera einfach ausfällt. Das iPhone 7 Plus ist das erste Smartphone von Apple, das mit einer Dualkamera ausgerüstet ist.

Die beiden Kameras arbeiten mit einer Auflösung von jeweils 12 Megapixeln. Eine der Kameras verfügt über ein Teleobjektiv, die andere ist mit einem Weitwinkel-Objektiv ausgerüstet, dessen Brennweite auf Kleinbild umgerechnet 28 mm beträgt. Die Anwender können das iPhone 7 Plus wie eine Zoomkamera verwenden. Außerdem verfügt das iPhone 7 Plus einen optischen Bildstabilisator.