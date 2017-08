Schon seit Jahren setzt Apple bei seinen MacBooks auf Gehäuse aus Aluminium. Das Material ist hochwertig, sieht gut aus und ist relativ widerstandsfähig. Immun gegen Kratzer ist es allerdings nicht und die sind in einem teuren MacBook besonders ärgerlich. Abhilfe schaffen hier unzählige Cases und Hüllen verschiedenster Hersteller. Mac Life hat sich die Schutzhüllen von hardwrk einmal genauer angesehen.

Die Hüllen gibt es in verschiedenen Farben. (Bild: hardwrk)

In der Produktauswahl der Firma hardwrk aus Hannover findet sich hauptsächlich vor allem Zubehör für Geräte von Apple. Von Hüllen für das iPhone aus Leder, Silikon oder Kork, bis zu Ständern für iPhone und MacBook aus massivem Beton. Aber auch Schutzhüllen für verschiedene Modelle des MacBooks sind erhältlich. Vom kleinen MacBook mit 12 Zoll, über das MacBook Air, bis hin zu den Pro-Modellen mit und ohne Retina Display. Natürlich auch für das aktuelle Modell mit Touch Bar.

Mac Life hat in einem Video-Test einen Blick auf das Case in den beiden Farbvarianten „crystal clear“ und „frost“ geworfen, also einer durchsichtigen und einer matten Version. Neben diesen beiden Farben ist die Hülle auch in schwarz oder gelb erhältlich. Mit einem Preis von knapp 25 Euro sind die Schutzabdeckungen im Vergleich zu anderen Herstellern etwas teurer, zeichnen sich aber durch ihre gute Verarbeitung und Passgenauigkeit aus. Auch das verwendete Hartplastik fühlt sich hochwertig an und bietet dem MacBook ausreichenden Schutz.

Produkthinweis hardwrk Schutzhülle für MacBook Pro und MacBook Air - Cover Case Schutz Hülle Hardcase Schutzabdeckung nicht verfügbar

Wie bei Smartphones stellt sich immer die Frage, ob man sein Gerät in eine Hülle stecken möchte um es besser zu schützen und dafür das Design des Geräts in den Hintergrund tritt. Wer sich aber für eine Hülle entscheidet, findet bei hardwrk einige hochwertige Varianten.