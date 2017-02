21.02.2017 - 20:18 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die neue öffentliche Betaversion 3 von macOS Sierra 10.12.4 wurde freigegeben. Jeder Teilnehmer am kostenlosen Apple-Seed-Programm kann sie herunterladen. Lange wird es nicht mehr dauern, bis die finale Version mit dem schlafschonenden Nachtschichtmodus erscheint.



21.02.2017 - 20:18 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

macOS Sierra 10.12.4 Beta 3 ist da (Bild: Unsplash/CC0)

Irgendeinen Vorteil muss man als zahlender Entwickler gegenüber der Schar der öffentlichen Betatester ja haben: Im Fall der 10.12.4 Beta 3 nicht einmal volle 24 Stunden Vorsprung, um genau zu sein. So lange hat es gedauert, bis Apple die öffentliche Testversion bereit gestellt hat, die kostenlos ist.

Reduzierter Blauanteil soll besseren Schlaf erlauben

In macOS Sierra 10.12.4 ist ein schlafschonender Lichtmodus integriert, der iOS-Nutzern schon seit vielen Jahren bekannt ist, genauer gesagt seit iOS 9. Zum Sonnenuntergang wird der Blauanteil des Displays reduziert und durch wärmere Farben ersetzt. Natürlich lässt sich der Modus auch abschalten, was Freunde der Film- und Videobearbeitung zu später Stunde freuen dürfte. Die gängige Meinung: Durch helles blaues Licht am Abend kann man schlechter einschlafen, weil dadurch der inneren Rhythmus beeinflusst wird. Auch wenn man daran nicht glaubt: Schaden kann es nicht.

Der Mac nutzt seinen Aufenthaltsort, um die Zeit des Sonnenuntergangs exakt zu berechnen und um das Display nach und nach wärmer zu schalten. Am Morgen wird der umgekehrte Weg gewählt.

Erweiterte Diktierfunktion und Cricket-Ergebnisse per Siri-Anfrage

Des Weiteren bietet die neue macOS-Version eine Diktierfunktion für die shanghainesische Sprache und kann über Siri Auskunft zu Cricket-Ergebnissen, -Terminen und -Spielern geben. Der Sport ist zwar hierzulande nicht besonders populär, in anderen Ländern wie Großbritannien und Indien jedoch schon.

Außerdem wurde an der PDFKit-APIs gearbeitet, um PDF besser in Apps anzeigen zu können. Zudem wurde der Mac App Store mit „Touch Bar"-Unterstützung ausgestattet, die natürlich nur auf dem MacBook Pro zur Geltung kommt.

Weitere Funktionen der neuen Softwareversion sind bis jetzt noch nicht bekannt. Die Beta 3 von macOS Sierra 10.12.4 wird über das Apple Developer Center oder über den Mac App Store verbreitet und kann auf registrierten Geräten installiert werden.