Das Update enthält einige Fehlerbehebungen in Bezug auf SiriKit-Kommandos für das Auto.



29.03.2017 - 19:30 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Es wird vielleicht noch einige Betaversionen lang dauern, bis die finale Version von iOS 10.3.2 da ist, doch schon jetzt kann jeder eine Vorabfassung ausprobieren, denn die öffentliche Beta 1 des mobilen Betriebssystems ist da.

Apple hat einen Fehler in den SiriKit-Kommandos für CarPlay repariert, die nun so funktionieren sollten wie erwartet. Detaillierte Release-Notes für Betas veröffentlicht Apple nie, so dass derzeit unklar ist, ob sich noch weitere Änderungen in iOS 10.3.2 befinden.

Erst am Montag hatte Apple iOS 10.3 in der finalen Version veröffentlicht. Wer sich nun fragt, was mit iOS 10.3.1 passiert ist: Wir wissen es nicht. Vielleicht hält sich Apple diese Versionsnummer für Bugfixes frei.

Wie wird man Apple-Seed-Tester?

Um ein Tester zu werden, genügt es sich unter appleseed.apple.com/sp/betaprogram über die blauen Schaltflächen Join Now und Get Started mit der Apple ID und dem dazugehörigen Kennwort anmelden. Ein weiterer Klick auf Accept um die Nutzervereinbarung zu akzeptieren führt Sie zur letzten Seite des Anmeldeprozesses. Klicken Sie nun unter Punkt 1 auf Enroll Your Mac und laden Sie auf der neuen Seite das Beta Access Utility, das in Anschluss an den Download ausgeführt werden kann.

Wer die Beta aufspielen will, sollte dazu kein iOS-Gerät für den Produktiven Einsatz verwenden und vorher ein Backup erstellen, wenn sich auf dem Gerät wichtige Daten befinden sollten.