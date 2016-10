02.10.2016 - 21:12 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Macphun hat mit Aurora HDR 2017 die neuste Version seiner Fotosoftware vorgestellt, mit der sich aus Einzelbildern oder Belichtungsreihen Fotos mit erhöhtem Blendenumfang errechnet werden können. Die Stapelverarbeitung und eine schnelle Rohdatenberechnung sowie neue Werkzeuge zur Bildbearbeitung sind neu dazugekommen.



02.10.2016 - 21:12 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Aurora HDR 2017 (Bild: Andreas Donath)

Aurora HDR 2017 (Bild: Andreas Donath)

Aurora HDR 2017 (Bild: Andreas Donath)

Aurora HDR 2017 mit automatischer Überlagerungsfunktion (Bild: Andreas Donath)

Aurora HDR 2017 ohne Überlagerungsfunktion (Bild: Andreas Donath)

Aurora HDR 2017 (Bild: Andreas Donath)

Aurora HDR 2017 (Bild: Andreas Donath)

Aurora HDR 2017 (Bild: Andreas Donath)

Aurora HDR 2017 (Bild: Andreas Donath)

Aurora HDR 2017 (Bild: Andreas Donath)

Aurora HDR 2017 (Bild: Andreas Donath)

Aurora HDR 2017 (Bild: Andreas Donath)

Aurora HDR 2017 (Bild: Andreas Donath) 1 /13

Die Einzelanwendung Aurora HDR 2017 für macOS dient der Verrechnung und dem Tonemapping von einzelnen Fotos mit unterschiedlichen Belichtungszeiten oder von Belichtungsreihen-Aufnahmen. Die künstliche Ausweitung des Blendenumfangs funktioniert mit einer Belichtungsreihe, bei der die Kamera von ein und demselben Motiv mehrere Aufnahmen mit variierender Belichtungszeit macht. Am besten verwendet man dazu immer das Rohdatenformat, sofern es die Kamera unterstützt, weil hier noch mehr Informationen enthalten sind. Das klappt in der neuen Version deutlich schneller als früher. Aurora HDR kann aber auch mit Einzelbildern erstaunlich gute Bilder im HDR-Look generieren.



Aurora HDR 2017 (Bild: Andreas Donath)

Die Bilder lassen sich in Aurora 2017 nun auch mit einer Stapelverarbeitung zusammen rechnen. Das ist besonders sinnvoll, wenn man von einer Fototour gleich mehrere Belichtungsreihen mitgebracht hat. Wer sie mit der neuen Stapelverarbeitung alle in einem Rutsch in das Programm zieht, kann viel Zeit sparen, denn Aurora 2017 errechnet nacheinander die HDRs.

Darüber hinaus hat das Programm einige neue Werkzeuge erhalten. So gibt es einen (virtuellen) Polarisationsfilter, der versucht, entsprechende Effekte auch noch nach der Aufnahme zu simulieren. In einigen Fällen mag das sinnvoll sein.



In der Software können auch Masken gemalt werden, damit im zweiten Schritt diese Bereiche gesondert behandelt werden können. So lassen sich besonders dunkle Partien aufhellen, ohne den Rest des Bildes zu beeinflussen.

Filter als Voreinstellungen und Masken zum Malen

Neben dem bisherigen Pinselwerkzeug gibt es jetzt auch einen Radialfilter zu anlegen einer solchen Maske. Das ist allerdings nicht unbedingt eine Funktion, deren Fehlen wir bemängeln würden. Man benötigt sie eher selten für realistisch wirkende Fotos, kann damit aber bestimmt Bilddetails hervorheben.

Aurora HDR 2017 (Bild: Andreas Donath)

Auch die Ghosting-Funktion wurde verbessert. Geisterbilder entstehen durch die nacheinanderfolgenden Aufnahmen, wenn sich ein Motiv bewegt. In Aurora 2017 werden diese störenden Mehrfachbelichtungen auf Wunsch entfernt und auch leicht verwackelte Fotos lassen sich einigermaßen retten, auch wenn das Programm keine Wunder vollbringt. Leicht wackelige Stativaufnahmen (etwa bei leicht vibrierendem Boden) können allerdings gerettet werden.. Die so behandelten Aufnahmen wirken in der Vergrößerung leicht unscharf. Handgehaltene HDR-Fotos auf Basis einer Belichtungsreihe bleiben weiterhin ein Traum.

Einfache Bedienung

Neben zahllosen Schiebereglern bringt Aurora auch Voreinstellungen mit, mit denen unterschiedliche Looks per Knopfdruck erzeugt werden. In Aurora 2017 sind unter anderem Voreinstellungen des US-Landschaftsfotografen Trey Ratcliff dazu gekommen. Überhaupt lässt sich das Programm leicht bedienen - an die zahlreichen Parameter kann man sich nach und nach Herantasten. Beim Verschieben wird lediglich eine gröbere Variante des Bildes generiert, die dann nach und nach in höherer Qualität gerendert wird. Das Programm ist auf einem etwas älteren MacBook aber durchaus nutzbar, auch wen hier der Prozessor natürlich stark gefordert wird, wenn es um hochauflösende Bilder geht.



Aurora HDR 2017 (Bild: Andreas Donath)